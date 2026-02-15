Logo
Snijeg zadaje probleme u saobraćaju - oglasio se AMS Srpske

15.02.2026

19:44

Komentari:

0
Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Slab snijeg u višim planinskim pred‌jelima i preko prevoja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH mjestimično se zadržava na kolovozu i usporava saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na dionicama u usjecima povećana je opasnost odrona, a magla i niska oblačnost mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i u višim predjelima.

Prema izvještaju AMS Srpske od 18.20 časova, na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Iz BiHAMK-a napominju da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

