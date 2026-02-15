Logo
Vilmsov tumor - dijagnoza koja mijenja život čitave porodice

ATV

15.02.2026

19:25

Љубица Васкрсић
Foto: ATV

Ljubica Vaskrsić iz Lopara, majka sedmogodišnjeg dječaka, nakon niza pregleda i sumnji suočila se sa dijagnozom koja je promijenila njihov život.

Suočila se s teškom dijagnozom za svog sina: Vilmsov tumor.

"Doveli smo ga za Banjaluku, bio je tu 11 dana urađen je CT i odmah je žena znala da je Vilmsov tumor, bio je dosta velik, hemoterapije, I operacija u Beogradu", rekla je Ljubica Vasksrić.

Sve je počelo nakon slijetanja s puta i povrede s lijeve strane trbuha. Prvi simptomi pospanost, gubitak apetita... sumnjala je da je problem veći od alergije i mogućeg hematoma.

"Prilikom sletanja s puta gdje je zadobio od pojasa udarac u lijevu stranu, gdje je poslije sedam dana, samo je prevrištao noć, boli, počeo da povraća", priča Ljubica.

Savremena medicina u Republici Srpskoj posljednjih godina bilježi značajan napredak u liječenju malignih oboljenja kod djece, razlog dijelom leži u bržoj dijagnostici i boljoj edukacijI. Ali stručnjaci upozoravaju i na druge faktore kao što su genetske predispozicije, zagađenja, nezdrav način života.

"Simptomi su nekad potpuno opšti, malaksalost, gubitak apetita, slabost, nejasna temperatura, čak nekada nemate promjene ni u nalazima, čak nekad pacijenti, dođu i sa urednim nalazima, ali naravno na osnovu nekih pretraga mi to uspijemo dokazati", rekla je Jelica Predojević Samardžić.

Značajna podrška je i boravak u Roditeljskoj kući "Iskra". svakodnevna putovanja od tri sata na terapije dodatno je iscrpljujuća. Osim smještaja, Ljubici je nemjerljiva i međusobna podrška roditelja.

Dosta znači kada imaš s kim da porazgovaraš, podijeliš savjet, uvijek smo upućeni jedni u druge, sve znamo kako i šta.

Ako imaju i najmanju sumnju da sa njihovim djetetom nešto nije u redu, roditelji treba da istraju i do kraja ispitaju uzrok poručila je Ljubica. I instinkt ne treba ignorisati, a sa djecom otvoreno razgovarati.

tumor

