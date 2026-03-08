Oglasile se Željeznice Srpske, zatvoren pružni prelaz

Autor:ATV
08.03.2026
08:19
Komentari:0
Pružni prelaz na području stanice Šamac, na regionalnom putu Šamac-Brčko, biće zatvoren za drumski saobraćaj od sutra do 30. marta zbog sanacije, saopšteno je iz kompanije "Željeznice Republike Srpske" /ŽRS/.
Rekonstrukcija i zamjena patosnica na pružnom prelazu počinje sutra u 9.00 časova, nakon čega će se drumski saobraćaj na regionalnom pravcu Šamac–Brčko odvijati alternativnim pravcima, uz izmjenu saobraćajnog režima i postavljanjem putokazne saobraćajne signalizacije.
"Unapređenje, modernizacija i podizanje višeg nivoa bezbjednosti na putnim prelazima, realizuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima i planom aktivnosti na povećanju bezbjednosti odvijanja drumskog i željezničkog saobraćaja", saopšteno je iz "Željeznica".
Iz "Željeznica Republike Srpske" mole za strpljenje i razumevanje sve učesnike u drumskom saobraćaju, kao i korisnicima željezničkog saobraćaja dok traju planirani radovi.
