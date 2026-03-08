Logo
Oglasile se Željeznice Srpske, zatvoren pružni prelaz

Autor:

ATV

08.03.2026

08:19

Огласиле се Жељезнице Српске, затворен пружни прелаз

Pružni prelaz na području stanice Šamac, na regionalnom putu Šamac-Brčko, biće zatvoren za drumski saobraćaj od sutra do 30. marta zbog sanacije, saopšteno je iz kompanije "Željeznice Republike Srpske" /ŽRS/.

Rekonstrukcija i zamjena patosnica na pružnom prelazu počinje sutra u 9.00 časova, nakon čega će se drumski saobraćaj na regionalnom pravcu Šamac–Brčko odvijati alternativnim pravcima, uz izmjenu saobraćajnog režima i postavljanjem putokazne saobraćajne signalizacije.

"Unapređenje, modernizacija i podizanje višeg nivoa bezbjednosti na putnim prelazima, realizuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima i planom aktivnosti na povećanju bezbjednosti odvijanja drumskog i željezničkog saobraćaja", saopšteno je iz "Željeznica".

Iz "Željeznica Republike Srpske" mole za strpljenje i razumevanje sve učesnike u drumskom saobraćaju, kao i korisnicima željezničkog saobraćaja dok traju planirani radovi.

Željeznice Republike Srpske

pružni prelaz

Šamac

