Ekološka katastrofa u BiH: Kako su ljudi uništili nekada jedinstvenu rijeku

Autor:

ATV

08.03.2026

08:00

Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку
Foto: Udruženje Mrena

Rijeka Spreča nekada je na prostoru Evrope bila jedinstvena po bogatstvu različitosti ribljeg fonda, ali su je ljudski nemar i ekološki incidenti doveli u stanje u kojem je danas jedna od najzagađenijih.

Proteklih dana su izvučene tone smeća te ponovo svjedočimo ekološkoj katastrofi.

Ribočuvari udruženja Mrena iz Živinica nastavili su radove na čišćenju i probijanju brana u donjem toku rijeke Spreče.

Zbog ilegalne sječe šume, voda je nanosila granje i stabla te godinama skupljala komunalni otpad koji rijeka donosi od samog izvora u Kalesiji, ali i otpad iz pravca Banovića i cijelog toka Oskove.

"Zbog toga je donji tok Spreče godinama bio gotovo neprohodan. Međutim, od danas, zahvaljujući velikom trudu, zalaganju i teškom fizičkom radu naše uprave i ribočuvara, ponovo je otvoren i prohodan riječni put Spreče, od njenog ušća u jezero Modrac pa sve do Živinica. Ovo je izuzetno važan korak u sprječavanju krivolova u donjem toku Spreče s obzirom da sada imamo kontrolu nad cijelim donjim tokom jer se upravo na tom području mrijeste ribe poput bucova i soma iz cijelog jezera Modrac", kazali su iz Mrene.

Spreča od 138 kilometara je najduža pritoka Bosne i jedna je od najzagađenijih rijeka zbog nesavjesnih građana i privrednika te nadležnih koji ne sankcionišu zagađivače.

Danas je, zbog različitih vrsta zagađenja, ozbiljno ugrožen ne samo njen svijet nego i cijeli sistem, a o tome dovoljno govori činjenica da je Spreča nekada imala 40 vrsta ribe, a danas svega 16.

