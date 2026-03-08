Kako se pravilno piše "Sretan 8. mart" ili "Srećan Osmi mart"

Autor:ATV
Danas je Osmi mart ili 8. mart, a vi ste u dilemi kako je pravilno čestitati ovaj divan praznik posvijećen svim ženama.
Imena praznika pišu se velikim slovom. Kod višečlanih samo prva riječ, a ostale počinju malim slovom, osim ukoliko je riječ o vlastitim imenima.
Treba izbjegavati pisanje brojem – 8. mart. Dakle, Srećan Osmi mart.
A sada ste i u dilemi da li je pravilno srećan Osmi mart ili sretan Osmi mart.
Norma standardnog srpskog jezika prihvata oba oblika, ali daje prednost obliku srećan.
Pravopis srpskog jezika daje objašnjenje: „Razjednačavanjem grupe ćn u srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno i sl., a promjena je prenesena i u sretan. Mada norma priznaje dubletizam srećan i sretan – prednost treba davati oblicima sa ć.”
Od imenice sreća sagrađen je pridjev srećan, koji je glasovnim promjenama preoblikovan u sretan. Ovaj oblik se samo u muškom rodu podudario sa trpnim pridevom sretan (onaj koga sreću).
