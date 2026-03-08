Logo
Kako se pravilno piše "Sretan 8. mart" ili "Srećan Osmi mart"

ATV

08.03.2026

08:44

Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

Danas je Osmi mart ili 8. mart, a vi ste u dilemi kako je pravilno čestitati ovaj divan praznik posvijećen svim ženama.

Imena praznika pišu se velikim slovom. Kod višečlanih samo prva riječ, a ostale počinju malim slovom, osim ukoliko je riječ o vlastitim imenima.

Цвијеће

Društvo

Međunarodni dan žena: Kako je počeo da se obilježava 8. mart?

Šta treba izbjegavati?

Treba izbjegavati pisanje brojem – 8. mart. Dakle, Srećan Osmi mart.

A sada ste i u dilemi da li je pravilno srećan Osmi mart ili sretan Osmi mart.

Norma standardnog srpskog jezika prihvata oba oblika, ali daje prednost obliku srećan.

Pravopis srpskog jezika daje objašnjenje

Pravopis srpskog jezika daje objašnjenje: „Razjednačavanjem grupe ćn u srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno i sl., a promjena je prenesena i u sretan. Mada norma priznaje dubletizam srećan i sretan – prednost treba davati oblicima sa ć.”

Od imenice sreća sagrađen je pridjev srećan, koji je glasovnim promjenama preoblikovan u sretan. Ovaj oblik se samo u muškom rodu podudario sa trpnim pridevom sretan (onaj koga sreću).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

čestitka osmi mart

8. mart Dan žena

Komentari (0)
