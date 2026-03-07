Novac stiže za 4 znaka: Evo ko će dobiti pare do polovine marta

Nalazimo se u sezoni Riba, a pojedini znakovi će imati više sreće, pa će uspjeti da zarade veliki novac do polovine marta.

Ipak, retrogradni Merkur je na snazi do 21. marta, pa treba voditi računa, kako ne bismo donijeli pogrešne odluke i uzaludno uložili novac.

Pojedini znakovi će imati malo više sreće, pa će profitirati. Među njima su: Vodolije, Ribe, Ovnovi i Škorpije.

VODOLIJA

Mars u Ribama donosi vam odličnu zaradu. Možete da očekujete veći novac ili bonus, jer zvezde rade za vas.

RIBE

Iskoristite sezonu vašeg znaka da uvećate zaradu. Osim što ćete dobiti poklone, vrijeme je da razgovarate o visini svoje plate.

OVAN

Venera u vašem znaku ukazuje da visina zarade zavisi isključivo od vaše inicijative. Osim toga, možete da očekujete i vrijedan poklon.

ŠKORPIJA

Jupiter vas obasipa novcem. Sve vrijeme ste u odličnoj finansijskoj poziciji.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Rak.