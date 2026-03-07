NBA zvijezda sa lisicama na rukama: Isplivao snimak hapšenja Dilona Bruksa

Autor:ATV
07.03.2026
16:02
Komentari:0
Košarkaš Finiks Sansa Dilon Bruks uhapšen je oko dva časa poslije ponoći zbog vožnje u alkoholisanom stanju, a u javnost je dospio i snimak njegovog razgovora sa policijom.
Prema navodima policije, Bruks je nakon hapšenja zadržan kratko u pritvoru, odakle je pušten oko 3.20 časova. Tokom postupanja policijskih službenika bio je miran i sarađivao sa organima reda.
Košarka
NBA zvijezda ne prestaje da šokira navijače: Uhapšen Dilon Bruks
Snimak koji je objavljen prikazuje trenutak kada policija razgovara sa košarkašem nakon zaustavljanja vozila, a u jednom momentu policajac ga pita o mogućem konzumiranju marihuane.
Policajac: - Iz automobila se osjeća kao da si pušio marihuanu. Da li si pušio marihuanu?
Bruks: - Nisam već šest mjeseci.
Policajac: - Da li imaš u automobilu marihuanu pa se zbog toga osjeti?
Bruks: - Nemam marihuanu u automobilu.
Body cam footage of Dillon Brooks’ arrest pic.twitter.com/vsTCTJrabA— NBACentral (@TheDunkCentral) March 7, 2026
Nakon kratkog razgovora vidi se trenutak kada policijski službenik stavlja lisice košarkašu i saopštava mu da je lišen slobode zbog vožnje u alkoholisanom stanju.
Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a postupak je završen nekoliko sati kasnije kada je Bruks pušten iz pritvora.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Tenis
4 h0
Košarka
2 d0
Košarka
12 h0
Scena
23 h0
Najnovije
Najčitanije
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Trenutno na programu