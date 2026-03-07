NBA zvijezda sa lisicama na rukama: Isplivao snimak hapšenja Dilona Bruksa

Košarkaš Finiks Sansa Dilon Bruks uhapšen je oko dva časa poslije ponoći zbog vožnje u alkoholisanom stanju, a u javnost je dospio i snimak njegovog razgovora sa policijom.

Prema navodima policije, Bruks je nakon hapšenja zadržan kratko u pritvoru, odakle je pušten oko 3.20 časova. Tokom postupanja policijskih službenika bio je miran i sarađivao sa organima reda.

Košarka NBA zvijezda ne prestaje da šokira navijače: Uhapšen Dilon Bruks

Snimak koji je objavljen prikazuje trenutak kada policija razgovara sa košarkašem nakon zaustavljanja vozila, a u jednom momentu policajac ga pita o mogućem konzumiranju marihuane.

Policajac: - Iz automobila se osjeća kao da si pušio marihuanu. Da li si pušio marihuanu?

Bruks: - Nisam već šest mjeseci.

Policajac: - Da li imaš u automobilu marihuanu pa se zbog toga osjeti?

Bruks: - Nemam marihuanu u automobilu.

Body cam footage of Dillon Brooks’ arrest pic.twitter.com/vsTCTJrabA — NBACentral (@TheDunkCentral) March 7, 2026

Nakon kratkog razgovora vidi se trenutak kada policijski službenik stavlja lisice košarkašu i saopštava mu da je lišen slobode zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a postupak je završen nekoliko sati kasnije kada je Bruks pušten iz pritvora.