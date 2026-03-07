Jokić briljirao, a Denver doživio debakl koji će dugo pamtiti

Izvor:
Nikola Jokić odigrao je još jednu vrhunsku utakmicu, ali će Denver Nagetsi duel protiv Njujork Niksa pamtiti po jednom od najtežih domaćih poraza u sezoni.
Pred svojim navijačima Denver je poražen rezultatom 142:103, iako je Jokić bio ubjedljivo najbolji pojedinac svog tima.
Nagetsi su dobro otvorili meč i nakon prve četvrtine imali vodstvo 29:27, ali je nakon toga uslijedio potpuni pad domaćeg sastava. Niksi su iz perioda u period povećavali prednost i na kraju potpuno nadigrali Denver, koji nije imao odgovor na raspoložene goste.
Jokić je za 31 minutu na parketu ubacio 38 poena, uz osam skokova i pet asistencija, ali nije imao pravu pomoć saigrača. Najefikasniji kod Niksa bio je O-Dži Anunobi sa 34 poena, dok je Denver uz Jokića praktično ostao bez pravog oslonca u napadu.
Dodatni problem za Nagetse predstavlja povreda Džamala Marija, koji je tokom meča izvrnuo zglob i morao napustiti parket. Sve to dodatno je pogoršalo ionako loše veče za domaći tim.
