Logo
Large banner

Jokić briljirao, a Denver doživio debakl koji će dugo pamtiti

Izvor:

Avaz

07.03.2026

08:00

Komentari:

0
Јокић бриљирао, а Денвер доживио дебакл који ће дуго памтити
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Nikola Jokić odigrao je još jednu vrhunsku utakmicu, ali će Denver Nagetsi duel protiv Njujork Niksa pamtiti po jednom od najtežih domaćih poraza u sezoni.

Pred svojim navijačima Denver je poražen rezultatom 142:103, iako je Jokić bio ubjedljivo najbolji pojedinac svog tima.

Nagetsi su dobro otvorili meč i nakon prve četvrtine imali vodstvo 29:27, ali je nakon toga uslijedio potpuni pad domaćeg sastava. Niksi su iz perioda u period povećavali prednost i na kraju potpuno nadigrali Denver, koji nije imao odgovor na raspoložene goste.

Jokić je za 31 minutu na parketu ubacio 38 poena, uz osam skokova i pet asistencija, ali nije imao pravu pomoć saigrača. Najefikasniji kod Niksa bio je O-Dži Anunobi sa 34 poena, dok je Denver uz Jokića praktično ostao bez pravog oslonca u napadu.

Dodatni problem za Nagetse predstavlja povreda Džamala Marija, koji je tokom meča izvrnuo zglob i morao napustiti parket. Sve to dodatno je pogoršalo ionako loše veče za domaći tim.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Denver Nagetsi

NBA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Забрањују друштвене мреже за дјецу млађу од 16 година

Zanimljivosti

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

15 h

0
Сестра Саше Поповића у сузама о јединој жељи коју он није остварио

Scena

Sestra Saše Popovića u suzama o jedinoj želji koju on nije ostvario

15 h

0
Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

Region

Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

15 h

0
Недјеља моде у Паризу

Stil

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

16 h

0

Više iz rubrike

Димитријевић и Обст утишали Арену: Звезда без рјешења за Бајерн

Košarka

Dimitrijević i Obst utišali Arenu: Zvezda bez rješenja za Bajern

16 h

0
НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс

Košarka

NBA zvijezda ne prestaje da šokira navijače: Uhapšen Dilon Bruks

21 h

0
Познато када играју Партизан и Дубаи

Košarka

Poznato kada igraju Partizan i Dubai

1 d

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić ponovo pokazao zašto je najbolji

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

41

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

14

40

Košarac: U aprilu početak izgradnje bazena za gašenje požara na Tjentištu

14

36

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

14

26

Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

14

20

Drastičan pad odlaska medicinara iz BiH u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner