Jokić ponovo pokazao zašto je najbolji

Autor:ATV
06.03.2026
10:40
Komentari:0
Nikola Jokić je ponovo pokazao zašto je jedan od najboljih košarkaša svih vremena.
Denver Nagetsi su slavili nad Los Anđeles Lejkersima sa 120:113, a glavna uloga ponovo je pripala Nikoli Jokiću. Srpski centar je meč završio sa 28 poena – uz šut iz igre 10 od 15. Imao je još 12 skokova i 13 asistencija za novi tripl-dabl!
Jokić je, po svom dobrom starom običaju, tripl-dabl upisao već pred kraj treće četvrtine, piše Sportal.
Koliko je Somborac dominantan ove sezone, najbolje govori podatak da trenutno prosječno bilježi tripl-dabl sa 28 poena po meču!
Zanimljivosti
Riječi baba Vange lede krv: Šta je predvidjela za ovu godinu?
Na vječnoj rang listi po broju ostvarenih tripl-dablova srpski reprezentativac na drugom mjestu sada ima 187.
Ispred njega je Rasel Vestbruk sa 207.
Među najboljih pet su još Oskar Robertson (181), Medžik Džonson (138) i Lebron Džejms (123).
Nevjerovatan je podatak da je poslije Jokića sljedeći centar na ovoj listi Vilt Čemberlejn, sa 78.
Most triple-doubles by a center in NBA history:— Real App (@realapp) March 6, 2026
187 — Nikola Jokic
78 — Wilt Chamberlain pic.twitter.com/eavnQByjim
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
19
12
12
12
06
12
05
12
02
Trenutno na programu