Jokić ponovo pokazao zašto je najbolji

Autor:

ATV

06.03.2026

10:40

Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowsk

Nikola Jokić je ponovo pokazao zašto je jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

Denver Nagetsi su slavili nad Los Anđeles Lejkersima sa 120:113, a glavna uloga ponovo je pripala Nikoli Jokiću. Srpski centar je meč završio sa 28 poena – uz šut iz igre 10 od 15. Imao je još 12 skokova i 13 asistencija za novi tripl-dabl!

Jokić je, po svom dobrom starom običaju, tripl-dabl upisao već pred kraj treće četvrtine, piše Sportal.

Koliko je Somborac dominantan ove sezone, najbolje govori podatak da trenutno prosječno bilježi tripl-dabl sa 28 poena po meču!

baba vanga

Zanimljivosti

Riječi baba Vange lede krv: Šta je predvidjela za ovu godinu?

Na vječnoj rang listi po broju ostvarenih tripl-dablova srpski reprezentativac na drugom mjestu sada ima 187.

Ispred njega je Rasel Vestbruk sa 207.

Među najboljih pet su još Oskar Robertson (181), Medžik Džonson (138) i Lebron Džejms (123).

Nevjerovatan je podatak da je poslije Jokića sljedeći centar na ovoj listi Vilt Čemberlejn, sa 78.

Nikola Jokić

Denver

Košarka

