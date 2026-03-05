Logo
Žarko Paspalj otkrio: "Zvao sam Željka Obradovića"

Izvor:

Telegraf

05.03.2026

21:38

Komentari:

0
Жарко Паспаљ
Foto: Youtube/ Mega Promotion System

Žarko Paspalj, legendarni košarkaš, a sada sportski direktor Partizana dao je opširan intervju za grčku Gazetu. On je govorio o brojnim temama, a između ostalog, i o aktuelnoj situaciji u Paritzanu, kao i o odnosu sa Željkom Obradovićem.

On je sumirao prve utiske sa nove funkcije u Partizanu.

- Sada, poslije dva mjeseca, stvari su malo stabilnije, ali prošla su samo dva mjeseca. Željkov odlazak je nanio mnogo štete i Partizanu i njemu, niko to nije očekivao. Naravno, period poslije toga bio je veoma težak. Bio sam neko koga je klub odlučio da vrati u teškom trenutku, potrudićemo se da se oporavimo. Postoje i drugi problemi koji moraju da se rješavaju svaki dan. Idemo korak po korak i kao što trener radi na terenu, tako moramo i mi van njega.

Paspalj je prokomentarisao i momenat sa meča Partizana i bajerna kada je dvorana zviždala crno-belima.

- Bilo je loše, nije lijepo doživjeti tako nešto. Veliko iznenađenje je to što se dogodilo, ali ne mislim da će se ponoviti. Neke stvari ne možete kontrolisati i nemaju nikakve veze sa košarkom. Sada su stvari malo bolje, ali su povezane sa političkim pitanjima koja postoje u zemlji. Živo u zemlji gdje je politika svuda i menja živote i situacije. Navijači su podjeljeni na one koji to razumiju i ne razumiju, ali mi možemo da kontrolišemo samo košarku.

Zanimalo je novinare da li je Paspalj kontaktirao Željka Obradovića po povratku u klub.

vasington partizan

Košarka

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

- Da, pozvao sam ga nekoliko dana nakon što sam se vratio u klub. Nismo se sreli lično, ali on je bio jedna od prvih osoba sa kojom sam želio da razgovaram. Želeo sam iz prve ruke da saznam šta se dogodilo i zbog čega su stvari došle do ove tačke.

Kada je riječ o ciljevima, Paspalj je istakao da je sada fokus na ABA ligi.

- Tokom prva dva mjeseca situacija nije bila dobra. Prvo što želimo jeste da igramo dobru košarku. Možda kasnimo u Evroligi, ali još uvijek imamo neke utakmice da pokušamo. Ne možemo da se obavežemo na određeni cilj, ali je naš fokus na ABA ligi. Želimo da završimo sezonu dostojanstveno. Ako to postignemo, onda možemo da kažemo da smo uradili najbolje što smo mogli u datim okolnostima. Timu će u budućnosti vjerovatno biti potrebno mnogo promjena, ali to je posao za ljeto".

Dao je i prognozu ekipa koje mogu na Fajnal-for.

- Ova sezona ima mnogo iznenađenja i biće ih još. Od prvog do 10. mjesta razlika je dvije ili tri pobjede. Monako je imao problema, Hapoel Tel Aviv je takođe upravo u probleme, jer ima mnogo igrača koji žele da budu zadovoljni. Čini mi se da se isto to dešava u Panatinaikosu i govorimo o timovima koji se nalaze u nekoj vrsti krize. Ekipe koje su u zaostatku, poput nas i Bajerna, postaju da budu sve bolje. Olimpijakos konstantno igra veoma dobro, dok se Fenerbahče poboljšao i deluje dosta stabilnije. Mislim da imaju najjači tim. Crvena zvezda je veoma dobra ekipa i može da ide dosta visoko, mogla bi biti najveće iznenađenje.

Naveo je i koji su bili njegovi razlozi za povratak u Partizan.

- Da stvorim ime iza sebe. Ne mogu reći da sam neki veliki generalni menadžer. Ova pozicija je veoma komplikovana, jer obuhvata mnoštvo stvari, a ja je nikad ranije nisam radio. Ono što je do mene jeste da pomognem klubu koliko god mogu. Malo pomalo, uz međusobno poštovanje, hajde da uradimo nešto dobro. Hajde da igramo dobru košarku.

(telegraf)

Tagovi :

Žarko Paspalj

Željko Obradović

