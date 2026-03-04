Logo
Oglasio se Džabari Parker: "Dosta priče"

04.03.2026

Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"
Foto: Tanjug / AP

Američki košarkaš Džabari Parker oglasio se po prvi put po dolasku u španski Huventud.

Parker je nedavno stigao iz Partizana i u vrlo kratkom roku pokazao da se "stesao".

"Ovo je sjajna prilika za mene. Veoma sam srećan što sam se vratio u Barselonu, u Kataloniju. Učiniću sve što mogu da dam sve od sebe, to je ono što radim u životu, iskoristiću svaku šansu", kaže Parker i dodao:

"Imamo zaista dobar tim, a sada pokušavam da pronađem situacije u kojima mogu najviše da doprinesem. Gradimo hemiju prije sljedećih mečeva".

Huventud je u lijepoj poziciji da se plasira u četvrtfinale FIBA Lige šampiona.

"Imamo veliku priliku i velike šanse da osvojimo Ligu šampiona. Daću sve od sebe da doprinesem. To je naš cilj kao tima, da osvojimo šampionat. Ali, moramo da završimo među prvih osam, trenutno je to prioritet. Uvijek tražim najviše od sebe. Nisam došao ovdje da budem osrednji. Želim da budem najbolji što mogu".

Tu su iskusni Riki Rubio i Ante Tomić.

"Sa igračima poput njega i mojim dolaskom, imamo priliku da uradimo posebne stvari. Svi znaju šta mogu kada izađem na teren. Kad budem imao jednake mogućnosti, učiniću da se stvari dese. Pitanje je vremena. Dosta priče, hajde da se bacimo na posao. Fokusiran sam na košarku, a ne na to da budem slavan ili da postanem viralan", zaključio je Parker.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Džabari Parker

KK Partizan

