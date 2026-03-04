Krenula kopnena invazija na Iran, Kurdi pokrenuli ofanzivu?

Hiljade kurdskih boraca započele su kopnene aktivnosti unutar Irana iz područja u blizini iračke granice, potvrdili su izraelski i američki zvaničnici za The Jerusalem Post u srijedu.

Kako navodi The Jerusalem Post, ovo bi moglo otvoriti dodatni front protiv Teherana dok regionalne tenzije nastavljaju da eskaliraju.

Kurdi duž iransko-iračke granice

Kurdske snage koje djeluju duž iransko-iračke granice smatraju se jednom od najistaknutijih naoružanih opozicionih grupa koje se suprotstavljaju režimu u Teheranu. Organizacije koje su uključene čine iranske kurdske grupe koje raspolažu sa hiljadama boraca, od kojih većina djeluje sa teritorije Kurdistanske regije Iraka, duž granice sa Iranom.

Prema kurdskim izvorima, ove snage su posljednjih dana pripremale učešće u kopnenim operacijama u zapadnom Iranu s ciljem vršenja pritiska na iranske bezbjednosne snage i njihovog raspršivanja na više frontova.

Strateški koncept iza ove aktivnosti, naveli su izvori, jeste da borbe duž graničnih područja primoraju iranski režim da preusmjeri vojne i bezbjednosne resurse na tu oblast, što bi potencijalno moglo ublažiti pritisak na demonstrante i opozicione elemente u većim gradovima unutar Irana.

"Foks" objavio slična saznanja

"Hiljade Kurda iz Iraka pokrenule su kopnenu ofanzivu u Iranu". O tome je izvjestila dopisnica "Fox News"-a Dženifer Grifin, pozivajući se na američkog zvaničnika.

Jedan visoki kurdski izvor izjavio je u utorak uveče da, prema njihovoj procjeni, „postoji velika prilika sada“, pozivajući se na snažan vojni pritisak koji se trenutno vrši na Iran i udare usmjerene na infrastrukturu režima.

Posljednjih dana, navodno su održani kontakti i razgovori između administracije Donalda Trampa i kurdskih predstavnika, uključujući razgovor između predsjednika Trampa i kurdskih lidera u Iraku, kao i vođa iranskih kurdskih opozicionih grupa.

Razgovori su bili usmjereni na mogućnost operativne saradnje. Prema takvom scenariju, kurdske snage bi mogle djelovati kao kopneni element koji destabilizuje iranski režim u pojedinim regijama.

Prema izvorima upućenim u dešavanja, kurdske snage očekuju moguću američku i izraelsku podršku za takve aktivnosti.

Bijela kuća negira izvještaje o planu naoružavanja Kurda

Portparolka Bijele kuće Kerilin Livit obratila se novinarima povodom izvještaja da administracija Donalda Trampa razmatra naoružavanje kurdskih snaga s ciljem podsticanja ustanka unutar Irana, navodeći da su ti izvještaji netačni.

Levit je potvrdila da je Tramp vodio razgovore sa kurdskim liderima u okviru svojih kontinuiranih kontakata sa partnerima i saveznicima na Bliskom istoku, posebno u vezi sa američkom vojnom bazom na sjeveru Iraka.

Međutim, naglasila je da su tvrdnje da je predsjednik odobrio plan naoružavanja kurdskih snaga protiv Irana netačne i da „nemaju činjenično utemeljenje“, navodi se u saopštenju sa brifinga.