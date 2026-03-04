Logo
Španija i SAD opet na kontra stranama: Da li sarađuju ili ne?

Шпанија застава
Foto: Pexels/Adrian Bradley

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Alvares kategorično je negirao da će Španija vojno sarađivati sa SAD nakon što je takva vijest objavljena u Vašingtonu.

"Stav Vlade Španije o ratu na Bliskom istoku, bombardovanju Irana i korištenju naših baza nije se promijenio", istakao je Alvares.

On je dodao da nema ideju na šta je mislila portparol Bijele kuće Kerolajn Livit kada je to danas objavila, prenosi španski list "El pais".

Livitova je prethodno saopštila da je Vlada Španije počela da sarađuje sa SAD u posljednjih nekoliko časova nakon što je odbila da američkoj vojsci dozvoli da koristi njene baze za operacije vezane za Iran.

"Što se tiče Španije, mislim da su juče glasno i jasno čuli poruku predsjednika Donalda Trampa i, koliko ja razumijem, u posljednjih nekoliko časova su se saglasili da sarađuju sa američkom vojskom", rekla je ona novinarima.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je juče da će raskinuti trgovinske sporazume sa Španijom nakon odbijanja Madrida da dozvoli Vašingtonu da koristi vojne baze Rota i Moron za američku vojnu operaciju protiv Irana.

