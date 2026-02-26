Logo
Partizan se konačno riješio Džabarija Parkera, evo gdje se seli

Izvor:

ATV

26.02.2026

08:38

Komentari:

0
Партизан се коначно ријешио Џабарија Паркера, ево гдје се сели
Foto: Tanjug / AP

Partizan se i zvanično riješio Džabarija Parkera. Bar do kraja tekuće sezone.

Klub je potvrdio da će američki košarkaš da pređe u Huventud na pozajmicu i da će španski klub da preuzme dio njegove plate.

"Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti dio plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedjeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu", poručili su iz Partizana.

Jasno je da ga trener Đoan Penjaroja ne želi u timu, najviše zbog toga što je potpuno van forme i što nije na evroligaškom nivou. Ukoliko se nešto epohalno ne dogodi u narednim mjesecima, velika je verovatnoća da će Partizan tražiti rješenje i način da ga proda na ljeto...

Prema riječima prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića, njegova plata je 5 miliona dolara za dvije sezone i po tome je među jedan od najplaćenijih u istoriji kluba.

