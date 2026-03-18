Ove aplikacije koje su "žderači" baterije

18.03.2026

13:48

Ове апликације које су "ждерачи" батерије
Foto: Pexels

Najnovija istraživanja otkrivaju da Fitbit, Instagram, Vocap i druge društvene mreže troše najviše baterije.

Čak i kada nisu aktivno korišćene, ove aplikacije mogu potrošiti do 85 odsto kapaciteta baterije.

Prema studiji kompanije OurPCB, neke od najpopularnijih aplikacija troše toliko energije da mogu i skratiti životni vijek baterije, posebno ako se koriste stalno i sa uključenim svim dozvolama.

Fitbit i Instagram predvode po potrošnji baterije

Na vrhu liste aplikacija koje najbrže prazne bateriju nalaze se Fitbit i Instagram, obje pod‌jednako zahtijevne za energiju, čak i kada nisu aktivno korišćene. Istraživanje pokazuje da svaka od ovih aplikacija može da potroši i do 85 odsto kapaciteta baterije.

Fitbit traži od korisnika odobrenje za više dozvola kako bi uređaj za praćenje aktivnosti mogao da se poveže sa telefonom, uključujući pristup lokaciji i Vi-fi mreži. Instagram, s druge strane, zahtijeva pristup većini funkcija telefona kako bi korisnici mogli da objavljuju fotografije, koriste kameru i označavaju lokaciju.

Pored Fitbita i Instagrama, među aplikacijama koje najviše prazne bateriju nalaze se Tasker, Linkedin, Vocap i Fejsbuk. Od 20 najzahtevnijih aplikacija, čak sedam su popularne društvene mreže: Instagram, Linkedin, Vocap, Fejsbuk, Iks , Telegram i Fejsbuk Mesindžer.

Iako korisne i široko korišćene, ove aplikacije rade stalno u pozadini i traže pristup raznim funkcijama telefona, što dodatno iscrpljuje bateriju i otežava njeno trajanje tokom dana.

Aplikacije za upoznavanje

Među 20 najzahtevnijih aplikacija našle su se i popularne aplikacije za upoznavanje kao što su Tinder, Hinge i Grindr. One mogu da potroše više od 70 odsto kapaciteta baterije, posebno kada aktivno koriste lokaciju, kameru i notifikacije.

Za korisnike koji žele da produže trajanje baterije, preporučuje se da pregledaju dozvole aplikacija i ograniče pristup funkcijama koje nisu neophodne za svakodnevno korišćenje.

Kako sačuvati bateriju telefona

Najvažnije je pratiti koje aplikacije rade u pozadini i koliko energije troše. Onemogućavanje nepotrebnih dozvola i podešavanje telefona mogu značajno produžiti trajanje baterije.

Korisnici takođe mogu koristiti ugrađene opcije za uštedu baterije ili instalirati aplikacije koje u realnom vremenu prate potrošnju energije i upozoravaju na prave "žderače", prenosi Informer.

Ove aplikacije koje su "žderači" baterije

