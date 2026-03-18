Otkrivena nova vrsta planeta

Astronomi su identifikovali planetu koja se sastoji od rastopljene lave, što ukazuje na postojanje potpuno nove kategorije tečnih planeta.

Udaljeni svijet, poznat kao L98-59d, otprilike je 1,6 puta veći od Zemlje i kruži oko male crvene zvezde udaljene 35 svjetlosnih godina. Iako se isprva smatralo da bi planeta mogla imati dubok okean tečne vode, najnovija analiza sugeriše da bi se mogla temeljno razlikovati od svega do sada viđenog, piše Gardijan.

"Kašasti svijet lave"

"Cijela planeta je zapravo u kašastom, rastopljenom stanju", rekao je dr Harison Nikols, astrofizičar sa Univerziteta u Oksfordu.

"Poput melase je. Vjerovatno bi i jezgro ove planete bilo rastopljeno".

Površinske temperature dosezale bi vrtoglavih 1900 stepeni, a ogromni talasi vjerovatno bi se prelivali preko okeana magme, podstaknuti plimnim silama susjednih planeta. Uslove bi zaokruživao prodoran smrad pokvarenih jaja zbog atmosfere bogate sumporovodikom. Takvo okruženje se ne smatra pogodnim za održavanje života.

Zagonetka sumporne atmosfere

Planete izvan našeg Sunčevog sistema predaleko su da bi se fotografisale ili dosegle robotskim letelicama. Donedavno su astronomi mogli samo grubo procijeniti njihovu veličinu, gustinu i temperaturu prateći njihove siluete dok prolaze ispred matične zvijezde. Međutim, svemirski teleskop Džejms Veb dovoljno je moćan da izmjeri zvezdanu svjetlost koja se filtrira kroz atmosferu planete i tako očita prisutne gasove.

Hronika Optužen da je bivšoj zapalio skupocjeni auto

Ranija posmatranja otkrila su da L98-59d ima atmosferu bogatu sumporom, što se nije uklapalo u sliku stijena ili vodenog svieta – dvije uobičajene kategorije u koje bi se planeta njene veličine inače svrstala. Nijedan od ta dva tipa planeta ne bi mogao da zadrži sumpornu atmosferu tokom gotovo 5 milijardi godina, koliko planeta postoji.

Rješenje u dubokom okeanu magme

Koristeći napredne računarske simulacije, najnovije istraživanje rekonstruisalo je istoriju planete od perioda neposredno nakon njenog rođenja do danas. Rezultati ukazuju da L98-59d ima globalni okean magme koji se proteže hiljadama kilometara ispod površine, a moguće i rastopljeno jezgro.

"Ovu planetu možete objasniti jedino ako ima taj duboki okean magme u unutrašnjosti", rekao je Nikols.

"Okean magme efikasno skladišti gasove i štiti ih od fizičkih procesa koji bi ih inače uklonili."

Implikacije za potragu za životom

Otkrića, koja impliciraju da bi rastopljene planete mogle da budu prilično česte, sugerišu da bi astronomi trebalo da budu oprezniji pri označavanju egzoplaneta kao potencijalno nastanjivih.

"Neke planete u takozvanoj nastanjivoj zoni možda uopšte nisu nastanjivie, već bi mogle da budu upravo ove rastopljene planete", rekao je Nikols.

Scena Pjevačica progovorila o imovinskom stanju: Evo šta sve posjeduje

"Iako je malo vjerovatno da ovaj rastopljeni planet podržava život, on odražava veliku raznolikost svetova koji postoje izvan Sunčevog sistema. Možemo se zapitati koje druge vrste planeta tek čekaju da budu otkrivene?"

Dr Džo Barstou, planetarna naučnica sa Otvorenog univerziteta koja je učestvovala u posmatranjima planete L98-59d teleskopom Džejms Veb, rekla je da najnoviji rad pruža ubjedljivo objašnjenje.

"Raspravljali smo o tome da bi ovo mogao biti egzoplanet koji podsjeća na Jupiterov mjesec Io, sa mnogo vulkana izazvanih plimnim zagrevanjem", izjavila je., prenosi B92.

"Ovaj rad sugeriše da bi stanje moglo biti još ekstremnije."