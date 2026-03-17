Ljudi nisu sposobni za multitasking: Ovako su to otkrili naučnici

Ljudski mozak nije napravljen da istovremeno obavlja dva zadatka, pokazuju istraživači. U jednom eksperimentu ispitanici nisu uspjeli da bez greške izvrše čak ni naizgled jednostavan zadatak.

Pratiti film na televiziji i usput odgovarati na poruke? Nije čudo ako nešto propustite.

Čak i uz mnogo treninga, ljudski mozak ne može zaista istovremeno da obavlja dva zadatka: umjesto toga, on ih i dalje obrađuje jedan za drugim, pokazuje njemački istraživački tim u studiji objavljenoj u stručnom časopisu „Kvoterli džurnal of eksperimental sajkolodži“ (Quarterly Journal of Experimental Psychology).

U okviru istraživanja, ispitanici su istovremeno radili dva zadatka: trebalo je desnom rukom da označe veličinu kratko prikazanog kruga i u isto vrijeme kažu da li je reprodukovani ton bio visok, srednji ili nizak. Mjereno je koliko brzo reaguju i koliko grešaka prave. Testovi su ponavljani tokom više dana.

Sa više vježbe, učesnici su postajali brži i pravili manje grešaka. Dugo se smatralo da takav efekat treninga ukazuje na to da mozak, uz dovoljno prakse, može paralelno da obrađuje zadatke.

„Ova pojava, poznata kao virtualno savršeno dijeljenje vremena (Virtually Perfect Time Sharing), dugo je smatrana dokazom stvarne paralelne obrade u mozgu i pokazateljem da je naš mozak neograničeno sposoban za multitasking (multitasking)“, kaže psiholog Torsten Šubert (Torsten Schubert) sa Univerziteta u Haleu (Universität Halle). Međutim, novi rezultati govore suprotno.

Čim se zadaci promijene, raste broj grešaka

Prema riječima istraživača, mozak optimizuje redoslijed pojedinačnih koraka obrade tako da se međusobno manje ometaju. „Naš mozak je veoma vješt u tome da procese ređa jedan iza drugog“, objašnjava Šubert. Ipak, ova optimizacija ima svoje granice.

Istraživački tim je takođe utvrdio da se i pri najmanjim promjenama u zadacima povećava broj grešaka, a ispitanicima je potrebno više vremena da ih riješe. U tri sprovedena eksperimenta učestvovalo je 25 osoba.

Ovi nalazi su značajni i za svakodnevni život: multitasking (multitasking) može predstavljati rizik, na primjer u vožnji ili u zanimanjima koja uključuju više paralelnih zadataka, kaže psiholog Tilo Štrobah (Tilo Strobach) sa Medikal skul Hamburg (Medical School Hamburg).