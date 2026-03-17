Dramatično upozorenje na veliku opasnost: Moguć kolaps

Holandski naučnici objavili su nedavno rad koji sugeriše da bi pomjeranje Golfske struje prema sjeveru moglo da posluži kao rani signal za jedan od najopasnijih klimatskih scenarija.

Kako su pojasnili, moguć je kolaps sistema tzv. atlantske meridionalne prevratne okeanske cirkulacije (AMOK) koji održava klimu Evrope relativno blagom.

Rad naučnika sa "Institut for Marin and Atmosferik Riserč" na Univerzitetu u Utrehtu objavljen je u časopisu "Komunikejšns Ert end Envajroment" i zansiva se na do sada najdetaljnijim računarskim simulacijama Atlantskog okeana.

Models show that as the Atlantic Meridional Overturning Circulation gets weaker, the Gulf Stream will drift northwards. There are signs that this is already happening, and a more abrupt shift could warn of more severe climate impacts https://t.co/ImeqauMPdl — New Scientist (@newscientist) March 17, 2026

Novo istraživanje pokazuje da bi promjene u putanji Golfske struje mogle poslužiti kao svojevrsni "rani alarm" za kolaps AMOK-a.

Prema simulacijama holandskog tima, Golfska struja mogla bi naglo da promeniti položaj oko 25 godina prije kolapsa cirkulacije.

Neki radovi sugerišu međutim, da je AMOK već znatno oslabio u posljednjih stotinjak godina te da je danas vjerovatno najslabiji u najmanje hiljadu godina.

Globalne posljedice

Ipak, kolaps tog sistema imao bi globalne posljedice. U mnogim dijelovima Evrope zime bi postale hladnije, dok bi se u tropskim područjima promijenili obrasci padavina.

Monsuni u Africi i Aziji mogli bi se poremetiti, što bi uticalo na snabdijevanje hranom za milijarde ljudi. Istovremeno bi nivo mora uz istočnu obalu Sjeverne Amerike mogao naglo da poraste.

Zbog toga naučnici pokušavaju da pronađu rane znakove upozorenja koji bi signalizirali približavanje kritične tljčke, tzv. tiping point - pragu nakon kojeg promjene postaju nagle i teško zaustavljive.

Pad od 10-ak stepeni Celzijusa

Ivica Vilibić, okeanograf sa hrvatskog Instituta Ruđer Bošković kaže da bi kolaps AMOK-a u sjeverozapadnoj Evropi, a posebno u Škotskoj i uz obale Norveške, donio prosječan pad temperature za nešto manje od deset stepeni.

"Drugim riječima, klima u tim krajevima bila bi slična klimi na sličnim geografskim širinama uz istočnu obalu sjeverne Amerike, na primjer u području Njufaundlenda. Ta anomalija temperature naglo bi se smanjivala prema srednjoj Evropi, dok bi područje Sredozemlja, a time i Hrvatske, bilo 'netaknuto', barem u smislu prosječnih temperatura, dok bi padavina bilo nešto više, budući da bi se promijenile putanje ciklona nad Atlantikom“, objasnio je on.

Golfska struja već se seli

Novo istraživanje fokusira se na Golfsku struju, snažnu površinsku struju koja teče uz istočnu obalu SAD prije nego što skrene prema Evropi. Ona je dio AMOK-a, ali i zaseban suistem kojim upravljaju i vjetrovi i rotacija Zemlje.

U modelu su istraživači postupno slabili AMOK i pratili reakciju Golfske struje. Kako je cirkulacija slabila, struja se postepeno pomijerala prema sjeveru i u modelu se tokom dužeg perioda pomjerila oko 133 kilometra.

Zatim je uslijedio nagli skok - u samo dvije godine njena putanja pomjerila se dodatnih 219 kilometara prema sjeveru.

Signal 25 godina prije kolapsa

Najzanimljiviji nalaz studije je da se taj nagli pomak dogodio oko 25 godina prije početka kolapsa AMOK-a.

"Otkrili smo da se Golfska struja ponaša poput ranog upozorenja za kolaps cirkulacije", objasnili su autori studije.

"Nagli pomak njene putanje može da signalizuje da se sistem približava kritičnoj tački", dodali su.

Drugim riječima, promjene u jednoj poznatoj okeanskoj struji mogle bi otkriti šta se događa u mnogo većem sistemu dubinskih struja.

Zanimljivo je da neka posmatranja pokazuju da se Golfska struja u posljednjih nekoliko decenija zaista pomjerila nešto sjevernije.

Istraživači su takođe primijetili slabljenje dubinske struje Dip Vestern Bonderi Karent koja teče ispod Golfske struje i predstavlja važan dio AMOK-a. Takva podudaranja između modela i merenja naučnici nazivaju "otiscima prsta" klimatskog sistema.

Kolaps možda već do sredine vijeka?

Važno je naglasiti da to ne znači da je kolaps neizbježan niti da će se dogoditi uskoro, piše "Indeks".

Klimatski modeli pokazuju različite scenarije.

Neki sugerišu da bi AMOK mogao da kolabira već sredinom vijeka ako emisije staklene bašte nastave da rastu, dok drugi predviđaju sporije slabljenje bez potpunog kolapsa.