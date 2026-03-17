Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

Meta je tiho objavila da će end-to-end enkripcija (E2EE) za direktne poruke na Instagramu biti ukinuta 8. maja 2026. godine, čime se poništava funkcija uvedena u decembru 2023. godine.

Na Instagram stranicama za podršku je 13. marta 2026. ažuriran dokument koji je izazvao burne reakcije zajednice za zaštitu privatnosti. Korisnici čiji su razgovori bili zaštićeni dobiće uputstva kako da preuzmu poruke i medije koje žele sačuvati prije isteka roka.

Objašnjenje kompanije

Zvanično objašnjenje kompanije Meta je kratko: "Veoma mali broj ljudi koristio je opciju end-to-end enkriptovanih poruka u direktnim porukama, pa u narednim mjesecima uklanjamo tu opciju s Instagrama. Svako ko želi nastaviti slati enkriptovane poruke to može uraditi putem WhatsAppa.”

Ovaj obrat je značajan jer Meta ukida funkciju samo dvije i po godine nakon njenog lansiranja. Za razliku od WhatsAppa, gd‌je je enkripcija automatski uključena, na Instagramu je ona bila opciona i korisnici su je morali ručno aktivirati za svaki razgovor.

Šta će se desiti

Jednom kada funkcija bude onemogućena, direktne poruke više neće biti zaštićene E2EE protokolom. Iako će poruke biti zaštićene od presretanja tokom samog slanja, Meta će tehnički moći da im pristupa, skenira ih i čuva.

To efektivno završava eru privatnosti na Instagramu, a kompanija će te podatke moći koristiti za moderaciju sadržaja, primjenu pravila i razvoj AI funkcija.

Debata o stvarnim razlozima

Debata o stvarnim razlozima ove odluke već je počela. Vlade SAD, Velike Britanije i EU vršile su pritisak na platforme da omoguće skeniranje poruka radi otkrivanja zloupotrebe d‌jece. EU regulativa Chat Control i britanski Online Safety Act daju regulatorima ovlaštenja koja su u suprotnosti s potpunom enkripcijom.

Kriptograf i profesor s Johns Hopkins University, Matthew Green, ocijenio je ovaj potez kao znak da Meta mijenja svoj čvrsti stav prema enkripciji. Stručnjaci također postavljaju pitanje da li će sadržaj privatnih poruka postati dostupan Meti za analiziranje potreba oglašavanja ili treniranje AI modela, s obzirom na to da je kompanija u decembru 2025. potvrdila da interakcije s Meta AI alatima mogu biti korištene za ciljano oglašavanje.

Dok Facebook Messenger i WhatsApp zadržavaju enkripciju, Instagram, čija je baza korisnika mlađa i šira, gubi je u potpunosti, piše PCMAG, prenosi Raport.