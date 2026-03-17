Sumnje na užasnu smrt: Da li je influenserka Stefani sahranjena živa?

U slučaju ubijene bjuti-influenserke (beauty influencer) Stefani P. (Stefanie P.) (32) iz Graca (Graz) pojavljuju se sve novi šokantni detalji. Rezultat obdukcije otvara jezivu sumnju: mlada žena je možda još bila živa kada je stavljena u kofer i zakopana u šumi!

Žena iz Štajerske (Steiermark) u Austriji nestala je bez traga 23. novembra 2025. Nekoliko dana kasnije stigla je tužna vijest: Stefani P. je ubijena i zakopana u koferu u šumi u Sloveniji. Njen bivši momak Patrik M. (Patrick M.) (31) priznao je zločin.

Prema aktuelnom nalazu, sudski medicinari polaze od toga da je influenserka preminula usljed snažnog nasilja nad vratom – konkretno davljenjem. Dodatno su pronašli teške povrede na licu. One su mogle nastati od udaraca pesnicom ili tokom pomjeranja prilikom transporta u koferu. I dalje nije razjašnjeno tačno vrijeme smrti Stefani P.

Da li je preminula tek u koferu?

Sumnja: istražioci ne isključuju mogućnost da je Stefani P. u početku bila samo bez svijesti – i da je tek kasnije, možda u koferu, preminula. Dr Kristijan Krošl (Christian Kroschl), portparol tužilaštva u Gracu, rekao je za Bild: „Tokom obdukcije nije bilo moguće nedvosmisleno utvrditi kada je mlada žena preminula. Sasvim je moguće da je još bila živa kada je stavljena u kofer. Ali je podjednako moguće i da je već ranije ubijena davljenjem.“

Verzija osumnjičenog u suprotnosti sa obdukcijom

Osumnjičeni je, prema pisanju „Kronen cajtunga“ (Kronen Zeitung), naveo da je tokom susreta došlo do svađe. Stefani je navodno uzela nož i pokušala da se povrijedi. On je tvrdio da je pokušao da je zaustavi – pri čemu je vršio pritisak na vrat „dok se više nije pomjerala“. Međutim, ova verzija nije u skladu sa nalazima sudske medicine.

Višečasovno bjekstvo

Nakon zločina, Patrik M. je, kako se navodi, satima vozio svoj automobil. Tek kasnije je tijelo stavio u tirkizni kofer – upravo onaj koji je Stefani koristila za svoje bjuti poslove.

Zatim se uputio u Sloveniju. Fotografije pokazuju kako je oborio sjedište svog crvenog Folksvagena Golfa kako bi napravio mjesto za kofer. Prvo je tijelo zakopao u bašti svoje bake u Trniču. Kasnije ga je ponovo iskopao i premjestio na zabačeno mjesto u šumi.

Odbrana tvrdi da je tridesetjednogodišnjak u vrijeme zločina bio pod dejstvom kokaina. Rezultati testiranja još se čekaju. Njegova advokatica je za „Kronen cajtung“ (Kronen Zeitung) izjavila da se radilo o „stanju izuzetne psihičke poremećenosti“.

Prijeti doživotna kazna

Nakon hapšenja u Sloveniji, Patrik M. je izručen Austriji i nalazi se u pritvoru. Suđenje bi trebalo da počne još ove godine. U slučaju osude, prijeti mu doživotna kazna zatvora.