Influenserka pronađena mrtva u kadi, sumnja se na ubistvo

Izvor:
Telegraf
05.11.2025
20:58
Komentari:0
Influenserka sa Tajvana i zvezda "Onli Fans-a" pronađena je mrtva u kadi hotela u Maleziji. Istražioci sada ispituju njenu smrt kao ubistvo.
Iris Hsije (31) pronađena je mrtva 22. oktobra oko 13.40 sati u hotelu u Kuala Lumpuru.
Nakon što je u početku bila klasifikovana kao iznenadna smrt, istražioci su u međuvremenu pokrenuli istragu ubistva, prenijeli su lokalni mediji.
Influenserka, koja ima više od 540.000 pratilaca na Instagramu, navodno je bila u hotelu sa lokalnim reperom Nameve, kada je umrla.
Nameve, čije je pravo ime Vi Meng Či uhapšen je na dan njene smrti zbog posjedovanja i upotrebe droge, ali je pušten uz kauciju 24. oktobra, nakon što nije priznao krivicu.
Muzičar, poznat po repovanju o tabu temama u Maleziji, bio je vezan lisicama nakon što su policajci kod njega pronašli tablete ekstazija.
Porodica
Vjeroučitelj dao jasan odgovor: Da li treba spojiti prvi rođendan i krštenje djeteta?
Kasnije je bio pozitivan na amfetamine, metamfetamin, ketamin i THC, javio je Bi-bi-si.
U saopštenju na Instagramu, Či je negirao da je koristio drogu i rekao da mu je veoma žao zbog smrti influenserke.
Policija nije imenovala Čija kao osumnjičenog i prikuplja snimke nadzornih kamera i izjave hotelskog osoblja kako bi pratila Hsijeve posljednje kretanje.
Hsije, poznata na platformi "Only Fans" kao "Nurse Gades" nakon što je studirala medicinsku negu, imala je 2 miliona pratilaca na društvenim mrežama i zarađivala je 40 dolara mjesečno od pretplata na erotskoj platformi.
Iris je stigla u Maleziju 20. oktobra u četvorodnevnu posjetu tokom koje je upoznala repera.
Lokalni mediji sada pišu da policija traga za reperom nakon što je slučaj klasifikovan kao ubistvo.
Porodica
58 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
21
37
21
27
21
26
21
24
21
09
Trenutno na programu