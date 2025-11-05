Logo

Influenserka pronađena mrtva u kadi, sumnja se na ubistvo

05.11.2025

20:58

Foto: Pexels

Influenserka sa Tajvana i zvezda "Onli Fans-a" pronađena je mrtva u kadi hotela u Maleziji. Istražioci sada ispituju njenu smrt kao ubistvo.

Iris Hsije (31) pronađena je mrtva 22. oktobra oko 13.40 sati u hotelu u Kuala Lumpuru.

Nakon što je u početku bila klasifikovana kao iznenadna smrt, istražioci su u međuvremenu pokrenuli istragu ubistva, prenijeli su lokalni mediji.

Influenserka, koja ima više od 540.000 pratilaca na Instagramu, navodno je bila u hotelu sa lokalnim reperom Nameve, kada je umrla.

Nameve, čije je pravo ime Vi Meng Či uhapšen je na dan njene smrti zbog posjedovanja i upotrebe droge, ali je pušten uz kauciju 24. oktobra, nakon što nije priznao krivicu.

Muzičar, poznat po repovanju o tabu temama u Maleziji, bio je vezan lisicama nakon što su policajci kod njega pronašli tablete ekstazija.

Kasnije je bio pozitivan na amfetamine, metamfetamin, ketamin i THC, javio je Bi-bi-si.

U saopštenju na Instagramu, Či je negirao da je koristio drogu i rekao da mu je veoma žao zbog smrti influenserke.

Policija nije imenovala Čija kao osumnjičenog i prikuplja snimke nadzornih kamera i izjave hotelskog osoblja kako bi pratila Hsijeve posljednje kretanje.

Hsije, poznata na platformi "Only Fans" kao "Nurse Gades" nakon što je studirala medicinsku negu, imala je 2 miliona pratilaca na društvenim mrežama i zarađivala je 40 dolara mjesečno od pretplata na erotskoj platformi.

Iris je stigla u Maleziju 20. oktobra u četvorodnevnu posjetu tokom koje je upoznala repera.

Lokalni mediji sada pišu da policija traga za reperom nakon što je slučaj klasifikovan kao ubistvo.

(Telegraf.rs)

