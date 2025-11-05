Medicinska sestra injekcijama ubila 10 ljudi

Medicinska sestra koja je bila zadužena za njegu pacijenata sa teškim, neizlječivim oboljenjima danas je pred njemačkim sudom osuđena na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva 10 pacijenata kojima je ubrizgala smrtonosne injekcije, kao i za pokušaj ubistva još 27 osoba.

Tužilaštvo je tvrdilo da je ova medicinska sestra u palijativnoj službi svojim starijim pacijentima ubrizgavala lijekove protiv bolova ili sedative kako bi sebi olakšala rad u noćnoj smeni, prenosi "Rojters".

"Utvrđeno je da je njen zločin posebno težak", rekao je portparol suda u Ahenu i nagovijestio da osuđena medicinska sestra ima male šanse da bude puštena na slobodu nakon 15 godina, koliko minimalno u zatvoru moraju da provedu osuđenici na doživotne kazne u Njemačkoj.

Medicinska sestra je počinila zločine u periodu od decembra 2023. i maja 2024. godine u klinici u blizini Ahena u zapadnoj Njemačkoj.