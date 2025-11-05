Logo

Skandal u avionu: Napadnuta putnica koja je putovala sa bebom

Kurir

05.11.2025

20:32

Скандал у авиону: Нападнута путница која је путовала са бебом
Jedna majka zatražila je podršku na Reditu nakon neprijatnog iskustva tokom dugog leta iz Njujorka u Cirih, kada ju je putnica iz biznis klase napala zato što je putovala sa svojom devetomesečnom bebom.

Majka je u objavi objasnila da je koristila svoje poene da sebi i bebi obezbijedi udobno putovanje i malo sna tokom noćnog leta.

„Nedavno sam letjela iz Njujorka u Cirih sa svojom bebom od devet mjeseci. Bio je to noćni let, pa sam odlučila da iskoristim poene i rezervišem ležeće sedište u biznis klasi kako bismo obje mogle da odspavamo,“ napisala je.

Nakon ukrcavanja, sve je izgledalo mirno, beba je bila spokojna i radoznalo gledala oko sebe. Ali kada je druga putnica stigla do svog sjedišta pored njih, situacija se brzo promijenila.

„Čula sam je kako prilično glasno govori: ‘Je l’ se šališ?’“ prisjetila se majka.

Prvih nekoliko sati prošlo je bez problema, beba je spavala tri sata. Međutim, kada se probudila gladna, zaplakala je na kratko.

"Probudila se i ogladnila, pa je plakala možda dva minuta, dok sam joj pravila flašicu,“ objasnila je.

To je, izgleda, bilo previše za njenu komšinicu iz biznis klase.

„Ta žena je skočila, pokazala mi srednji prst i od‌jurila do stjuardesa,“ napisala je majka.

Prema njenim riječima, putnica se žalila posadi tvrdeći da majku i bebu treba „prebaciti u ekonomsku klasu“.

Kada se vratila na svoje mjesto, žena je nastavila s uvredama:

„Rekla mi je da bebe ne pripadaju biznis klasi i da, ako ne mogu da ‘kontrolišem svoje dijete’, ne treba da budem tu.“

Majka je, iscrpljena ali odlučna, odgovorila:

„Rekla sam joj da dajem sve od sebe i da, uz svo dužno poštovanje, može da me ostavi na miru. Ako ne želi rizik s kim će sesti na komercijalnom letu, može da leti privatno.“

Nakon toga, više nisu razgovarale. Žena je stavila slušalice i ostatak puta ćutala.

„Bebe imaju pravo da budu gde god putuju i odrasli“

Nakon slijetanja, majka je i dalje razmišljala o incidentu. Kada je kasnije ispričala priču svojoj svekrvi, iznenadila se njenom reakcijom.

„Moja svekrva je rekla da se slaže s tom ženom da bebe ne bi trebalo da budu u biznis klasi i da je to neko nepisano pravilo,“ navela je.

Majka se nije složila:

„Zašto bih morala da sjedim u ekonomskoj ako ne moram, samo zato što imam dijete? To mi je besmisleno.“

Većina korisnika Redita stala je uz nju:

„Ne možeš da određuješ ko ima pravo da sjedi u kom delu aviona. Ako ima kartu, ima i pravo da bude tu,“ napisao je jedan komentator.

Drugi je dodao:

„Ljudi imaju pravo da nemaju djecu, ali nemaju pravo na svijet bez djece.“

Priča je izazvala lavinu komentara o tome gdje su granice tolerancije i prava u vazdušnom saobraćaju — i još jednom otvorila vječitu temu: da li luksuz podrazumijeva i svijet bez beba, ili i najskuplje karte pod istim nebom znače zajednički prostor za sve?

(Kurir)

