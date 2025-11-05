Logo

Sablasna tišina u Tuzli: Ispred Doma penzionera upaljeno 12 svijeća za žrtve požara

Izvor:

Avaz

05.11.2025

20:26

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара
Foto: Screenshot / Avaz

Ispred Doma penzionera u Tuzli vlada sablasna tišina nakon stravičnog požara koji se dogodio sinoć nešto prije 21 sat.

Muk. Ulice gotovo prazne. Na terenu se večeras nalaze brojni novinari, fotoreporteri i snimatelji, koji izvještavaju s mjesta tragedije.

U požaru koji je sinoć zahvatio Dom, prema posljednjim informacijama smrtno je stradalo 12 osoba, a više od 30 ih je povrijeđeno. Večeras su ispred Doma zapaljene svijeće za 12 žrtava.

Još uvijek nije poznato na koji način je došlo do požara, a istraga je još uvijek u toku. Više informacija će biti poznato u narednim danima.

