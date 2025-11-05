Sufinansiranjem stambeno zbrinuti mladi parovi u Doboju

Do stana su došli povoljno uz subvenciju grada, plaćajući svega 30 ili 50 odsto vrijednosti. Nakon samo nekoliko godina, nekretnina je prešla u njihovo vlasništvo. Uslov za to je bio da dobiju troje djece, a tri mlada dobojska bračna para su to i ispunila.

“Troje djece, Milica ima 5 godina, Lazar ima 3 i beba 2 mjeseca", rekla je Slađana Cvijanović Mihajlović.

“Znači nam puno, ovako kad bi kupili stan i to sve. Moro bi bit kredit ne bi bili u prilici nikako da kupimo sami svoju nekretninu”, ističe Antonela Bandić.

Sada je imaju, a mogu i da je prometuju. Vlasništvo nije bilo prioritet, željeli su pričaju mlade Dobojlije velike porodice. Sva tri para planiraju proširenje.

“Obzirom da smo mi dobili stan od 67 kvadrata mi nemamo potrebu za prodajom tog stana jer je nama sasvim uslovan da nastavimo život u njemu. Za proširenje porodice mi se nadamo, sad kad će biti to ne znamo”, rekla je Jelena Marjanović.

Grad Doboj u pet javnih poziva dodijelio je 83 stana. Dobojska adresa i do 30 godina starosti, bili su neki od uslova. Samo pet parova platilo je polovinu vrijednosti, ostali su birali model po kojem grad plaća 70 odsto.

“Za realizaciju ovog projekta subvencionisanja stanova za mlade bračne parove grad Doboj je izdvojio nešto više od 4 miliona maraka iz budžeta grada u tom periodu”, ističe gradonačelnik Doboja Dijana Kalenić.

Plan grada da dodijeli 100 stanova zaustavio je skok cijena na tržištu nekretnina. Kvadrat stana od 2019. kada je projekat započet porastao je više nego duplo. Zbog toga traže modalitete za nastavak projekta dodjele stanova mladim.