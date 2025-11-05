Logo

Sud odbio zahtjev: Kovačević nije oklevetao Marjanovića

Izvor:

SRNA

05.11.2025

11:38

Komentari:

0
Суд одбио захтјев: Ковачевић није оклеветао Марјановића

Osnovni sud u Prijedoru odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev Gorana Marjanovića da mu bivši zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević sa 1.500 KM nadoknadi nematerijalnu štetu na ime povrede ugleda učinjene klevetom.

Sud je odbio i Marjanovićev zahtjev da Kovačević po pravosnažnosti presude na svojoj "Fejsbuk" stranici objavi javno izvinjenje Marjanoviću i izrečenu presudu.

Marjanović je Kovačevića tužio zato što je 13. septembra 2022. godine na svom "Fejsbuku" objavio status: "Mora se Prijedor osloboditi mućka i svih ostalih Markovih poratnih profitera, previše su se nakrali da bi to sve tako lako bilo zaboravljeno".

Sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza Marjanovićevog advokata nije mogao sa sigurnošću da utvrdi da ovaj "Fejsbuk" nalog pripada Kovačeviću, odnosno da je on autor sporne objave.

Osim toga, Sud je ustanovio da sporni tekst nema karakter klevete koja bi nanijela štetu Marjanovićevom ugledu jer je riječ o navodima koji su, sa stanovišta suda, proizvoljno postavljeni i nije ih moguće decidno utvrditi.

Kovačević u postupku nije saslušan, jer se nije odazvao pozivu suda.

Presudu je Osnovni sud donio 30. jula, a 19. avgusta je postala pravosnažna, budući da na prvostepenu nije ulagana žalba.

Kovačević je bio zamjenik gradonačelnika Prijedora u mandatu 2020-2024. godina dobivši tu poziciju kao član Ujedinjene Srpske, a u toku mandata napustio je tu stranku.

Podijeli:

Tagovi:

Žarko Kovačević

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хрвати оптужују Исламску заједницу: Граде без дозволе гдје стигну

Gradovi i opštine

Hrvati optužuju Islamsku zajednicu: Grade bez dozvole gdje stignu

1 h

0
Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

Gradovi i opštine

Direktor Doma penzionera u Tuzli podnio ostavku nakon jezive tragedije

3 h

1
Одржан протест радника РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

Održan protest radnika RiTE Ugljevik

17 h

0
Мидораг Парежанин

Gradovi i opštine

Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

12

48

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

12

43

Vatrogasac o požaru u Tuzli: Ovo nisam doživio u 30 godina rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner