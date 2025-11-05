Sud odbio zahtjev: Kovačević nije oklevetao Marjanovića

Osnovni sud u Prijedoru odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev Gorana Marjanovića da mu bivši zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević sa 1.500 KM nadoknadi nematerijalnu štetu na ime povrede ugleda učinjene klevetom.

Sud je odbio i Marjanovićev zahtjev da Kovačević po pravosnažnosti presude na svojoj "Fejsbuk" stranici objavi javno izvinjenje Marjanoviću i izrečenu presudu.

Marjanović je Kovačevića tužio zato što je 13. septembra 2022. godine na svom "Fejsbuku" objavio status: "Mora se Prijedor osloboditi mućka i svih ostalih Markovih poratnih profitera, previše su se nakrali da bi to sve tako lako bilo zaboravljeno".

Sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza Marjanovićevog advokata nije mogao sa sigurnošću da utvrdi da ovaj "Fejsbuk" nalog pripada Kovačeviću, odnosno da je on autor sporne objave.

Osim toga, Sud je ustanovio da sporni tekst nema karakter klevete koja bi nanijela štetu Marjanovićevom ugledu jer je riječ o navodima koji su, sa stanovišta suda, proizvoljno postavljeni i nije ih moguće decidno utvrditi.

Kovačević u postupku nije saslušan, jer se nije odazvao pozivu suda.

Presudu je Osnovni sud donio 30. jula, a 19. avgusta je postala pravosnažna, budući da na prvostepenu nije ulagana žalba.

Kovačević je bio zamjenik gradonačelnika Prijedora u mandatu 2020-2024. godina dobivši tu poziciju kao član Ujedinjene Srpske, a u toku mandata napustio je tu stranku.