Parežanin: Sjedište HE "Dabar" treba da bude u Bileći

Načelnik Bileće Miodrag Parežanin izjavio je da je više razloga zbog kojih bi bilo pravedno da sjedište Hidroelektrane "Dabar" bude u toj opštini, a najviše jer je ona centar Hercegovine, te jer je najveći broj objekata ovog značajnog energetskog sistema lociran na njenom području.

- Mašinska zgrada je locirana na području opštine Bileća. Prostom logikom, sjedište HE `Dabar` bi trebalo da bude u Bileći. Mislim da je čak i u projektu u Mašinskoj zgradi jedan dio napravljen za prostorije, sjedište hidroelektrane, ali sjedište bi trebalo da bude u centru opštine - rekao je Parežanin.

Republika Srpska Višković: Postupci se ne mogu voditi bez dokaza

On je rekao da je najveći dio objekata i drugih elemenata sistema lociran na području Bileće, kao što je mašinsko postrojenje, vodostan, kao i kanal kroz Dabarsko polje, te da će se i sve vode nevesinjskog platoa prevoditi upravo u Bilećko jezero, kao najveću vještačku akumulaciju na Balkanu.

Parežanin je rekao da se od HE "Dabar" očekuju brojni benefiti, što posredstvom zaposlenja, kao i poreza, čiji će se jedan dio sliti u lokalni budžet.

Načelnik je dodao da bi tim bila i ispravljena nepravda koja je učinjena prema ovoj opštini kada su pravljene "Hidroelektrane na Trebišnjici" i brana "Grančarevo".

Svijet Srušio se vojni helikopter, poginulo šest osoba

- Tom prilikom potopljeno je najviše teritorije opštine Bileća. Osim koncesione naknade koju ostvaruje od `Hidroelektrana na Trebišnjici`, Bileća nije mnogo dobila - rekao je Parežanin.

On je naveo da je za razliku od toga, Nevesinje prilikom izgradnje HE "Dabar" ostvarilo značajne pomake jer je izgrađena putna infrastruktura, a riješena je i vodovodna infrastruktura opštine.

- S obzirom na to da je sjedište `Hidrolektrana na Trebišnjici` u Trebinju, jer je Mašinska zgrada u Trebinju, iako je potopljena bilećka teritorija, to je još jedan argument zbog koga smo tražili da sjedište HE `Dabar` bude u Bileći - rekao je Parežanin.

Hronika Određen pritvor policajcu osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice

Uvažavanje ove inicijative, navodi on, predstavlja pravičan, racionalan i opravdan korak kojim se obezbjeđuje ravnomjerniji ekonomski razvoj istočne Hercegovine, efikasnije upravljanje sistemom "Gornji horizonti", te jačanje kapaciteta svih lokalnih zajednica u istočnoj Hercegovini, a time i Republike Srpske.

Načelnik je rekao da je veoma zadovoljan napretkom opštine za period od skoro godinu dana od preuzimanja mandata načelnika, istakavši da su uz pomoć Vlade Srpske, ali i mladog tima stručnih ljudi, učinjeni brojni pomaci, prije svega smanjen je dug opštine Bileća za tri miliona KM.

Parežanin je naveo da će, osim izgradnje dječijeg vrtića, u Bileći biti izgrađena stambena zgrada, dok je već rekonstruisan Srednjoškolski centar.

Savjeti Uz pomoć ovih trikova momentalno vratite sjaj nakitu koji je potamnio

On kaže da se, zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Republike Srpske redovno finansiraju isplate ličnih dohodaka za zaposlene u opštinskoj administraciji.