Logo
Large banner

Turska digla avione F-16: Srušili dron

Izvor:

Avaz

16.12.2025

08:07

Komentari:

0
Турска дигла авионе Ф-16: Срушили дрон

Turska je srušila bespilotnu letjelicu "izvan kontrole" koja se približavala njenom vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, saopćilo je u poned‌jeljak Ministarstvo odbrane. Incident se događa nakon ukrajinskih napada na ruske tankere "flote u sjeni" uz tursku obalu i upozorenja turskih političara o opasnostima širenja rata u Ukrajini, piše AP njuz.

U saopštenju ministarstva navodi se kako su lovački avioni F-16 podignuti nakon što je objekt detektovan.

- Kako bi se izbjegla bilo kakva potencijalna šteta, srušen je na sigurnom području izvan naseljenih mjesta - dodaje se. U izjavi nisu navedeni daljnji detalji o lokaciji ili vremenu incidenta.

Ukrajina je objavila da su njezini pomorski dronovi 28. novembra pogodili dva tankera, dok je treće plovilo pogođeno 2. decembra dok se kretalo prema turskoj luci Sinop. Turski predsjednik osudio je te ranije napade kao prijetnju "sigurnosti plovidbe, životima i okolišu, posebno u našoj isključivoj zoni."

Podijeli:

Tagovi:

Turska

F 16

dron

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Терористи из Сиднеја прије напада били на Филипинима

Svijet

Teroristi iz Sidneja prije napada bili na Filipinima

2 h

0
Трамп тужи ББЦ: Тражи им милијарде

Svijet

Tramp tuži BBC: Traži im milijarde

3 h

0
Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

Svijet

Incident u Bundestagu tokom posjete Zelenskog, sumnjaju na sajbernapad

3 h

0
Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

Svijet

Državljaninu BiH izgorio kamper, policija ostala u šoku kad su shvatili ko je

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner