U domu ove pjevačice se obilježavaju svi vjerski praznici

Pjevačica Branka Sovrlić voli praznike kao i većina i jednako se raduje svim praznicima kako pravoslavnim tako i katoličkim i muslimanskim jer je kako kaže tako naučena od malih nogu.

U njenoj kući se svaki vjerski praznik obilježi na neki način. Pjevačica pravoslavni Božić proslavlja na poseban način kao i druge vjerske praznike.

"U našoj kući sve pomalo obilježimo. Srećna sam što dolazim iz porodice u kojoj su zastupljene različite nacionalnosti, pa imam i širok krug prijatelja drugih vjera. Još sam srećnija što sam tako odgojena", istakla je Branka.

Dekoracija doma joj je posebna aktivnost u vrijeme praznika, iako ne voli da kiti jelku.

"Nisam okitila jelku jer u kući nema d‌jece, ali imam svjetiljčice, anđelčiće i po neki ukras. Volim da prostor bude makar malo okićen, jer se tada lično mnogo ljepše osećam. Važno mi je da je dom veseliji i da se praznici na neki način obilježe", dodala je Branka za Grand.

Branka Sovrlić, koja važi za jednu od najbogatijih na estradi godinama je u skladnom braku sa suprugom Sadikom, sa kojim ima brak pun ljubavi, ali nisu uspjeli da se ostvare kao roditelji.

Zanimljivosti Šta znači ako na Božić pada snijeg?

"Željela sam da imam d‌jecu, ali se nije dalo. Prvo je ratni period bio mnogo stresan, pa i suprugu je poginuo otac... Kasnije sam htjela da idem na vantjelesnu oplodnju, jer sam znala da su neke moje koleginice išle i dobile barem po jedno dete, ali sticajem okolnosti nisam otišla. Mislili smo: "Ma, ima vremena", a vrijeme je samo odmicalo", pričala je Branka svojevremeno.

Jednom prilikom izjavila da joj džaba sve zbog toga što nema svoje dijete.

"Paja, odnosno Sadik Pašić, moj muž, i ja smo stekli mnogo. Bez lažne skromnosti, mi smo milioneri, ali voljela bih da imamo mnogo manje, a da nam je Bog, odnosno ta neka viša sila, sudbina, podarila d‌jecu, odnosno bar jedno dijete. Ovako bi neko rekao džaba sve. Jednostavno nam se nije dalo da u savršenom braku sa mnogo ljubavi i poštovanja postanemo i roditelji. Bog izgleda ne da sve", ispričala je pjevačica, prenosi Telegraf.