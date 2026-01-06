Preminuo poznati srpski muzičar

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik", preminuo je u 76. godini.

Vijest o njegovoj smrti Ljube Ninkovića objavio je na Fejsbuku Željko Stefanović, dugogodišnji novinar Radio Beograda.

"S velikom tugom obavještavam ljude iz svijeta muzike i brojne zajedničke prijatelje da nas je napustio naš Ljuban. Moj divni Smederevac velikog srca i predivne duše. Nadali smo se da će nam još poživjeti, da će nas radovati svojim prisustvom u našim životima, milovati notama. Zahvaljujem Bogu što mi je bio među drugarima od djetinjih dana kod Gornje vage, kada bi Ljuban prošao korzoom - sve bi stalo, zaista su ga ljudi voljeli. O divnim pjesmama - i da ne pričam, i one su bile ogledalo njegove plemenite duše", napisao je Stefanović.

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je muzičar, kompozitor i autor.

Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u Smederevuu kojem je rođen, a muzičku karijeru započeo je u amaterskim bendovima, potom se1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru.

Godine 1972. sa Asimom Sarvanom, Vojislavom Đukićem i Miomirom Đukićem osniva rok grupu "S vremena na vreme".

Takođe, komponovao je muziku za serije i televizijske emisije, a posebno je poznat po komponovanju za emisiju "S one strane duge". Pisao je i muziku za pozorišne predstave, a 1995. godine dobio je "Sterijinu nagradu" za muziku za predstavu "Lukrecija iliti ždero" Jagoša Markovića.

Godine 1999. počinje da sarađuje sa poznatom kompozitorkom i pjevačicom izvorne muzike Biljom Krstić koja je osnovala grupu "Bistrik".

Brat je čuvenog glumca Slobodana Bode Ninkovića.