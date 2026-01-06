Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje za Božić?

Izvor:

ATV

06.01.2026

14:22

Komentari:

0
Временска прогноза
Foto: ATV

Snježne padavine i sutra očekuju Republiku Srpsku i FBiH, dok će na jugu padati jaka kiša.

Noćas i sutra ujutru jače snježne padavine očekuju se pogotovo na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Božić nas okuplja i poziva na zajedništvo

Padavine će tokom slabiti, osim na istoku gdje će i dalje padati jak snijeg uz dalji porast snježnog pokrivača.

Očekuje se od pet centimetara novog snijega na zapadu do 20 centimetara na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više.

Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus dva, na jugu od dva do sedam, a dnevna od minus šest do nula, na jugu od četiri do 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Снијег Павловац

Banja Luka

Mještani Pavlovca sami čiste snijeg, nadležni ne reaguju

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo minus šest, Han Pijesak minus pet, Bihać, Drvar minus tri, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad. Ribnik, Sokolac, Šipovo, Ivan-sedlo, Jajce i Sanski Most minus dva, Bijeljina, Doboj, Srbac, Srebrenica, Sarajevo i Bugojno minus jedan, Livno nula, Tuzla i Zenica jedan, Višegrad, Foča i Čemerno dva, Rudo tri, Mostar šest, Gacko sedam, Bileća 10 i Trebinje 13 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опрезно са исхраном након поста: Ове намирнице могу да униште организам

Zdravlje

Oprezno sa ishranom nakon posta: Ove namirnice mogu da unište organizam

2 h

0
Урадите ово са орахом на Бадње вече и сазнајте да ли ће вас срећа пратити током године

Savjeti

Uradite ovo sa orahom na Badnje veče i saznajte da li će vas sreća pratiti tokom godine

2 h

0
Митрополит Јоаникије: Божић доноси благослов цијелом свијету

Region

Mitropolit Joanikije: Božić donosi blagoslov cijelom svijetu

2 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Foča proglasila vanredno stanje u dijelu opštine

2 h

0

Više iz rubrike

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

Društvo

Deveta "Božićna akcija": Humanitarna predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana"

4 h

0
Молитва за дане строгог поста: Данас је обавезно изговорите

Društvo

Molitva za dane strogog posta: Danas je obavezno izgovorite

4 h

0
Јунак из Зворника: Овако је ватрогасац Раде извукао заглављени аутомобил из Дрине

Društvo

Junak iz Zvornika: Ovako je vatrogasac Rade izvukao zaglavljeni automobil iz Drine

4 h

1
Бадњак на улицама Бањалуке

Društvo

Šta znači kada na Badnji dan i Božić pada snijeg

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

U Puli gusti snijeg nakon 15 godina, Splićani bez pitke vode

16

08

Cvijanović čestitala Badnje veče i Božić: Da svi zajedno živimo u stabilnoj Republici Srpskoj

16

01

Povratak kući: Ima li puta kada su razrušene sve staze?

16

00

Da li položajnik mora da bude muško?

15

53

Milovanović: Očekuje se još jedan talas povećanja vodostaja nizvodno od HE "Zvornik"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner