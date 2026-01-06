Kakvo nas vrijeme očekuje za Božić?

Snježne padavine i sutra očekuju Republiku Srpsku i FBiH, dok će na jugu padati jaka kiša.

Noćas i sutra ujutru jače snježne padavine očekuju se pogotovo na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Padavine će tokom slabiti, osim na istoku gdje će i dalje padati jak snijeg uz dalji porast snježnog pokrivača.

Očekuje se od pet centimetara novog snijega na zapadu do 20 centimetara na istoku, u višim predjelima na istoku ponegdje i više.

Jutarnja temperatura vazduha od minus osam do minus dva, na jugu od dva do sedam, a dnevna od minus šest do nula, na jugu od četiri do 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo minus šest, Han Pijesak minus pet, Bihać, Drvar minus tri, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad. Ribnik, Sokolac, Šipovo, Ivan-sedlo, Jajce i Sanski Most minus dva, Bijeljina, Doboj, Srbac, Srebrenica, Sarajevo i Bugojno minus jedan, Livno nula, Tuzla i Zenica jedan, Višegrad, Foča i Čemerno dva, Rudo tri, Mostar šest, Gacko sedam, Bileća 10 i Trebinje 13 stepeni Celzijusovih.