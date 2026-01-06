Logo
Large banner

Šta znači kada na Badnji dan i Božić pada snijeg

Autor:

Stevan Lulić

06.01.2026

10:55

Komentari:

0
Бадњак на улицама Бањалуке
Foto: ATV

Badnji dan i Božić obilježavaju se običajima koji se praktikuju širom Republike Srpske i Srbije.

Osim prelijepih običaja koji se vezuju za naše najveće praznike, postoji i mnoštvo vjerovanja vezanih za Badnji dan i Božić.

svinjetina prasetina svinja ražanj

Banja Luka

Veliko srce banjalučke porodice: Obezbijedili pečenice za 15 porodica

Etnolog Irena Tanjga za ATV je, između ostalog objasnila i šta znači kada za Badnji dan i Božić pada snijeg.

"Inače su Badnji dan i Božić povezani za početak godine i sve što radimo ima neko simboličko značenje. Koristilo se i za razne vrste gatanja i vračanja, odnosno predviđanja. Naš narod kaže da ako na Božić pada snijeg i ako je magla da će biti rodna i plodna godina", rekla je ona i kroz šalu dodala:

"Ako pada samo kiša rodiće samo šljive, što Srbima takođe nije loša varijanta".

A šta ako snijega nema?

"Vjeruje se da ako je Božić zelen, onda će Uskrs biti bijel. Mislim da će nam ova godina, sudeći po ovim predviđanjima po vremenu, biti dobra i uspješna i plodna", rekla je etnolog za ATV.

badnji dan

Zanimljivosti

Donosimo najljepše čestitke za Badnji dan i Badnje veče

Ona je, između ostalog, za našu televiziju objasnila i šta znači nalaganje Badnjaka, kako se Badnjak siječe, te šta označava novčić u česnici.

Sve detalje pogledajte u video prilogu u nastavku:

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Badnji dan

Božić

Snijeg

vjerovanja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трнинић: Водени талас Дрине највећа пријетња Братунцу и Зворнику

Gradovi i opštine

Trninić: Vodeni talas Drine najveća prijetnja Bratuncu i Zvorniku

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Božić nam daje snagu i smisao

2 h

0
Приганице / крофне са шећером у праху

Savjeti

Bez priganica je Badnje jutro nezamislivo: Sa ovim receptom nećete pogriješiti

2 h

0
Снијег гаси струју, настали кварови на мрежи

Gradovi i opštine

Snijeg gasi struju, nastali kvarovi na mreži

2 h

0

Više iz rubrike

Бадњачићи

Društvo

Uz badnjak uvijek ide i ova biljka: Malo ko zna njenu simboliku

4 h

0
Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

Društvo

Ovi običaji čine Badnji dan posebnim

4 h

0
Излила се Неретва код Коњица

Društvo

Izlila se Neretva, Civilna zaštita izdala upozorenje

4 h

0
Излила се ријека Заломка

Društvo

Otežano saobraćanje širom BiH: Obustave saobraćaja, zatvorena magistrala

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

12

31

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

12

30

Evo zašto se na Badnji dan ne ide u goste

12

25

Deveta "Božićna akcija": Humanitarna predstava "Ko kamen - Velenka Brstinova i kćer joj Dragana"

12

07

Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner