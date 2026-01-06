Šta znači kada na Badnji dan i Božić pada snijeg

Autor:Stevan Lulić
06.01.2026
10:55
Komentari:0
Badnji dan i Božić obilježavaju se običajima koji se praktikuju širom Republike Srpske i Srbije.
Osim prelijepih običaja koji se vezuju za naše najveće praznike, postoji i mnoštvo vjerovanja vezanih za Badnji dan i Božić.
Etnolog Irena Tanjga za ATV je, između ostalog objasnila i šta znači kada za Badnji dan i Božić pada snijeg.
"Inače su Badnji dan i Božić povezani za početak godine i sve što radimo ima neko simboličko značenje. Koristilo se i za razne vrste gatanja i vračanja, odnosno predviđanja. Naš narod kaže da ako na Božić pada snijeg i ako je magla da će biti rodna i plodna godina", rekla je ona i kroz šalu dodala:
"Ako pada samo kiša rodiće samo šljive, što Srbima takođe nije loša varijanta".
A šta ako snijega nema?
"Vjeruje se da ako je Božić zelen, onda će Uskrs biti bijel. Mislim da će nam ova godina, sudeći po ovim predviđanjima po vremenu, biti dobra i uspješna i plodna", rekla je etnolog za ATV.
Ona je, između ostalog, za našu televiziju objasnila i šta znači nalaganje Badnjaka, kako se Badnjak siječe, te šta označava novčić u česnici.
Sve detalje pogledajte u video prilogu u nastavku:
