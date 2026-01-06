Snijeg gasi struju, nastali kvarovi na mreži

Na području opštine Novi Grad snijeg je otežao odvijanje saobraćaja i prouzrokovao kvarove na eletkromreži.

Rukovodilac terenske jedinice "Elektrokrajine" u Novom Gradu Zoran Plavšić rekao je Srni da je bez napajanja električnom energijom dio dalekovoda od Dubovika prema Hašanima u opštini Krupa na Uni, te dio dalekovoda Svodna prema Ćelama, opština Novi Grad do Budimlić Japre u opštini Oštra Luka.

Srbija Uhapšen dječak zbog ranjavanja Marinka K.

Plavšić kaže da je juče otklonjen dio kvarova te da su ekipe danas nastavile posao.

Prema njegovim riječima, kvarovi na elektromreži nastali su uglavnom usljed pucanja užadi i obrušavanja stabala.

Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da je zimska služba na terenu od juče ujutro te da se radi na čišćenju i posipanju ulica u gradskom dijelu i prigradskim naseljima.

Mijatović kaže da su za ove poslove angažovane četiri mašine.

Banja Luka Veliko srce banjalučke porodice: Obezbijedili pečenice za 15 porodica

Iz preduzeća "Gačić Interkop" rečeno je da su juče i tokom noći čistili i posipali lokalne kategorisane puteva te da je posao obavljen po planu.

Mehanizacija ovog preduzeća danas nastavlja posao.

Više problema ima na lokalnim nekategorisanim putevima koje treba da čiste mještani za šta im opštinska uprava obezbjeđuje pogonsko gorivo.