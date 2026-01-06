Konačno normalizovan saobraćaj između Nevesinja i Gacka

Nakon povlačenja vode sa kolovoza, normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Nevesinje-Gacko, saopštio je Auto-moto savez (AMS) Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen sinoć nakon što se rijeka Zalomka izlila u mjestu Fojnica kod Gacka na magistralni put prema Nevesinju.

Vozači su usmjeravani na novi put preko bilećkog sela Divin.