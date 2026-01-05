Saobraćaj i dalje obustavljen u dijelu Hercegovine - VIDEO

Izvor:
Teodora Bjelogrlić
05.01.2026
22:49
Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Nevesinje-Gacko zbog izlivanja rijeke Zalomke, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Obilna kiša danas je napravila probleme i u mjestu Avtovac kod Gacka, gdje je došlo do plavljenja jedne porodične kuće.
"Danas oko 13.00 časova pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice Gacko dobili su poziv za intervenciju u mjestu Avtovac, gdje je usljed jakih padavina došlo do izlivanja vode i poplave jedne kuće, pri čemu je pričinjena materijalna šteta. Vatrogasci su i dalje na terenu” rečeno je za ATV iz VSJ Gacko.
Trenutno na programu