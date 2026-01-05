Logo
Large banner

Raduju se neki penzioneri i studenti: Jednima 100, drugima 500 KM

Autor:

Stevan Lulić

05.01.2026

15:40

Komentari:

0
Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ
Foto: ATV

Penzioneri i studenti u Ljubuškom ovog ponedjeljka imaju čemu da se raduju.

Kako je ranije saopšteno, ovaj grad će penzionerima četvrtu godinu zaredom uz decembarske isplate dodijeliti 100 KM podrške.

ILU-NOVČANIK-230925

Društvo

Ako danas ne ispoštujete ovaj običaj, vjeruje se da vam slijedi godina bez para

Kao i prethodnih godina, odluka je u Gradskom vijeću usvojena jednoglasno, a prema prijedlogu pravo na naknadu imaju penzioneri sa prebivalištem na području Ljubuškog, a korisnici su najniže isplaćene penzije u FBiH.

Pomoć će biti isplaćena uz isplatu penzije za decembar putem Federalnog zavoda za PIO, a sredstva za ovu namjenu su osigurana u Budžetu grada.

Ni studente nisu zaobišli

Vlasti u Ljubuškom ove godine nisu zaobišli ni studente, koji takođe imaju razloga da se raduju.

Naknadu će dobiti uspješni studenti, dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada za akademsku 2024./2025.

Ovaj prijedlog takođe je jednoglasno usvojen, a pomoć će iznositi čak 500 maraka.

634eb952188d1 aleksandar dzombic

Hronika

Ukinuta presuda bivšem premijeru Srpske, očekuje ga novo suđenje!

Kao što smo naveli, pravo na ova primanja imaju studenti koji su dobitnici rektorovih, dekanovih nagrada državnih univerziteta, kao i federalnih nagrada od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

”Kao i prethodnih godina, i ove godine Grad će nagraditi najuspješnije studente. Takođe, nastavljamo s pomoći penzionerima. Iznos ostaje isti, nije veliki, više jedna simbolika od strane Grada i nas svih da i tako pomognemo koliko možemo”, rekao je nakon sjednice u decembru predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić.

Počela isplata penzija

U ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, počela je isplata decembarskih penzija u FBiH.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Hronika

MUP Srpske izdao upozorenje za građane

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

dodatak

naknada

Penzioneri

studenti

Ljubuški

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

нестао Цвијан Симић

Hronika

Iz hotela otišao u nepoznatom pravcu: Oglasila se policija o nestanku Simića

5 h

0
Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Scena

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

1 d

0
Козарска Дубица

Gradovi i opštine

Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

1 d

0
Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

Gradovi i opštine

Pred praznike stigla pomoć boračkim porodicama u Doboju

9 h

0

Više iz rubrike

Пред празнике стигла помоћ борачким породицама у Добоју

Gradovi i opštine

Pred praznike stigla pomoć boračkim porodicama u Doboju

9 h

0
Бијељина

Gradovi i opštine

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21 h

0
Акција спасавања код Горажда

Gradovi i opštine

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

22 h

0
И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Gradovi i opštine

I u Bijeljini se ovih dana "diše na škrge"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner