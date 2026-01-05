Raduju se neki penzioneri i studenti: Jednima 100, drugima 500 KM

Penzioneri i studenti u Ljubuškom ovog ponedjeljka imaju čemu da se raduju.

Kako je ranije saopšteno, ovaj grad će penzionerima četvrtu godinu zaredom uz decembarske isplate dodijeliti 100 KM podrške.

Kao i prethodnih godina, odluka je u Gradskom vijeću usvojena jednoglasno, a prema prijedlogu pravo na naknadu imaju penzioneri sa prebivalištem na području Ljubuškog, a korisnici su najniže isplaćene penzije u FBiH.

Pomoć će biti isplaćena uz isplatu penzije za decembar putem Federalnog zavoda za PIO, a sredstva za ovu namjenu su osigurana u Budžetu grada.

Ni studente nisu zaobišli

Vlasti u Ljubuškom ove godine nisu zaobišli ni studente, koji takođe imaju razloga da se raduju.

Naknadu će dobiti uspješni studenti, dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada za akademsku 2024./2025.

Ovaj prijedlog takođe je jednoglasno usvojen, a pomoć će iznositi čak 500 maraka.

Kao što smo naveli, pravo na ova primanja imaju studenti koji su dobitnici rektorovih, dekanovih nagrada državnih univerziteta, kao i federalnih nagrada od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

”Kao i prethodnih godina, i ove godine Grad će nagraditi najuspješnije studente. Takođe, nastavljamo s pomoći penzionerima. Iznos ostaje isti, nije veliki, više jedna simbolika od strane Grada i nas svih da i tako pomognemo koliko možemo”, rekao je nakon sjednice u decembru predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić.

Počela isplata penzija

U ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, počela je isplata decembarskih penzija u FBiH.

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primiće ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.