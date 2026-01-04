Logo
Large banner

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

Izvor:

SRNA

04.01.2026

21:54

Komentari:

0
Бијељина
Foto: Screenshot / YouTube

Komunalna policija u Bijeljini pozvala je građane na hitno i redovno čišćenje snijega i uklanjanje leda sa površina ispred svojih objekata.

Riječ je o prostoru ispred zgrade ili pripadajuće građevinske parcele, poslovnih zgrada i poslovnih prostora, stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji i i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta.

илу-новац-14112025

Društvo

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

"Uklanjanje snijega i leda sa površina vrši se u širini postojećeg trotoara, a minimalno dva metra ako je trotoar širi, u dužini parcele koja se graniči sa javnom površinom, tako da se ne zatrpavaju slivnici, a snijeg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pješaka trotoarom", navodi se u saopštenju.

Sa krova i drugih spoljnih dijelova zgrade gdje postoji mogućnost pada ledenica i snijega na javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je da uklanja ledenice i snijeg radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbjednosti dobara i okoline.

Николас Мадуро

Svijet

Poznato kada Madura izvode pred sud

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnik ili korisnik zgrade je dužan da blagovremeno postavi znakove upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće prepreke.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србо Компот

Srbija

Preminuo Srbo Kompot - stari Drinski Vuk

2 h

0
Земљотрес погодио Србију у вечерњим сатима

Srbija

Zemljotres pogodio Srbiju u večernjim satima

2 h

0
Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Srbija

Šešelj tvrdi: Miloševića su htjeli kao Madura, stavio sam benzin

2 h

0
Акција спасавања код Горажда

Gradovi i opštine

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

2 h

0

Više iz rubrike

Акција спасавања код Горажда

Gradovi i opštine

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

2 h

0
И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Gradovi i opštine

I u Bijeljini se ovih dana "diše na škrge"

3 h

0
Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

Gradovi i opštine

Nova bolnica - najveći projekat u novijoj istoriji Hercegovine

4 h

0
Козарска Дубица

Gradovi i opštine

Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

22

10

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

21

54

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21

46

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

21

31

Poznato kada Madura izvode pred sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner