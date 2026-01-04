Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

Komunalna policija u Bijeljini pozvala je građane na hitno i redovno čišćenje snijega i uklanjanje leda sa površina ispred svojih objekata.

Riječ je o prostoru ispred zgrade ili pripadajuće građevinske parcele, poslovnih zgrada i poslovnih prostora, stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji i i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta.

"Uklanjanje snijega i leda sa površina vrši se u širini postojećeg trotoara, a minimalno dva metra ako je trotoar širi, u dužini parcele koja se graniči sa javnom površinom, tako da se ne zatrpavaju slivnici, a snijeg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pješaka trotoarom", navodi se u saopštenju.

Sa krova i drugih spoljnih dijelova zgrade gdje postoji mogućnost pada ledenica i snijega na javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je da uklanja ledenice i snijeg radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbjednosti dobara i okoline.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnik ili korisnik zgrade je dužan da blagovremeno postavi znakove upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće prepreke.