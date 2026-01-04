Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

Za razliku od Gradiške, Laktaša, Banjaluke, Srpca i drugih susjednih opština i gradova u zapadnom dijelu Republike Srpske, gdje od jutros pada snijeg i otežava saobraćaj, u Kozarskoj Dubici nemaju tih problema.

U ovom kraju povremeno pada kiša, a od snijega nema ni traga.

Očigledno je da su snježni oblaci, ovaj put mimoišli Kozarsku Dubicu.

Samo dvadesetak kilometara dalje, na području Gradiške, gdje godinama nije bilo snijega, sada je situacija sasvim drugačija jer je pod bijelim “pokrivačem” cijelo područje.