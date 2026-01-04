Logo
Large banner

Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

Izvor:

ATV

04.01.2026

18:42

Komentari:

0
Козарска Дубица
Foto: AMS Republike Srpske

Za razliku od Gradiške, Laktaša, Banjaluke, Srpca i drugih susjednih opština i gradova u zapadnom dijelu Republike Srpske, gdje od jutros pada snijeg i otežava saobraćaj, u Kozarskoj Dubici nemaju tih problema.

U ovom kraju povremeno pada kiša, a od snijega nema ni traga.

Očigledno je da su snježni oblaci, ovaj put mimoišli Kozarsku Dubicu.

Samo dvadesetak kilometara dalje, na području Gradiške, gdje godinama nije bilo snijega, sada je situacija sasvim drugačija jer je pod bijelim “pokrivačem” cijelo područje.

Podijeli:

Tagovi:

Kozarska Dubica

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na više dionica

4 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Najskuplji kvadrat stana u ovom gradu ide i do 6.818 evra

4 h

0
Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

Scena

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

4 h

0
Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Gradovi i opštine

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

5 h

0

Više iz rubrike

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Gradovi i opštine

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

5 h

0
Дио Бијељине поново без гријања

Gradovi i opštine

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

5 h

0
Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Gradovi i opštine

Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata

6 h

2
Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

Gradovi i opštine

Ćurić: Najponosniji smo na projekat izgradnje nove bolnice

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

22

10

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

21

54

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21

46

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

21

31

Poznato kada Madura izvode pred sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner