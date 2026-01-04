Logo
Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na više dionica

Izvor:

SRNA

04.01.2026

18:37

Komentari:

0
Foto: Srna

Zbog intenzivnih snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i na dionici magistralnog puta Trnovo-Foča preko Rogoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Prethodno je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni Vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, prenosi Srna.

Iz AMS upozoravaju vozače na poledicu zbog niske temperature vazduha, na opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke.

