Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na više dionica

Izvor:
SRNA
04.01.2026
18:37
Komentari:0
Zbog intenzivnih snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i na dionici magistralnog puta Trnovo-Foča preko Rogoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Prethodno je obustavljen saobraćaj za teretna vozila i na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica, preko Romanije, Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni Vrh i Vlasenica-Sokolac preko Han Pogleda, prenosi Srna.
Iz AMS upozoravaju vozače na poledicu zbog niske temperature vazduha, na opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke.
