Dirljiva ispovijest dječaka iz BiH koji trpi nasilje: Zovu me ludim

U Vitezu je ponovo otvoreno pitanje vršnjačkog nasilja nakon što je u javnosti odjeknula ispovijest dječaka Anida Hodžića koji ima 14 godina.

Njegovo svjedočenje o svakodnevnom maltretiranju u selu Muratovići kod Viteza izazvalo je snažne reakcije i zabrinutost građana.

Anid je u videu koji je objavljen na Jutjubu na kanalu "Srednja Bosna Danas" odlučio progovoriti o onome s čim se, kako navodi, suočava gotovo svakog dana. A to je vrijeđanje, provokacije i ponižavanje od vršnjaka.

Posebno ističe da ga često nazivaju "ludim", što on nije.

"Ne radim im ništa. Nikome ništa nisam učinio nažao. Mnogi su me vrijeđali", rekao je Hodžić.

Takvi napadi, naglašava Anid, ne pogađaju samo njega. Teško je, kaže, gledati i patnju njegove majke, kojoj je izuzetno bolno posmatrati kroz kakav pritisak njen sin prolazi.

Ovaj slučaj još jednom skreće pažnju na problem vršnjačkog nasilja koji se često zanemaruje ili relativizira.

"Imam prijatelja koji hoće sa mnom pričati normalno. Onima što me zezaju na dušu neka ide. Bude mi teško", rekao je, između ostalog.

