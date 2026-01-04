U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

Izvor:
Na površinskom kopu "Ugljevik Istok jedan" u klizištu je oštećena rudarska oprema - bager, ali tom prilikom niko nije povrijeđen, saopšteno je iz preduzeća Rudnik i termoelektrana RiTE "Ugljevik".
Kako se navodi ovaj vanredni događaj se desio danas u jutarnjim časovima tokom treće smjene.
Prema dosadašnjim procjenama, presudan uticaj na nastanak klizišta imala je složena geološka i tektonska građa ležišta.
Ovi faktori, u kombinaciji sa nepovoljnim vremenskim uslovima, doveli su do aktiviranja klizišta.
Iz RiTE "Ugljevik" navode da su preduzete sve neophodne hitne mjere s ciljem zaštite ljudi, opreme i radnog prostora.
Zona klizišta je obezbijeđena, uspostavljen je neprekidan nadzor terena, a svi radovi u ugroženom području su privremeno obustavljeni.
Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale
Stručne službe Rudnika sprovode detaljnu analizu geotehničkih uslova na terenu radi utvrđivanja uzroka nestabilnosti i definisanja odgovarajućih mjera za stabilizaciju klizišta.
Nakon toga pristupiće se planskom i kontrolisanom podizanju bagera i njegovom izmještanju na bezbjednu lokaciju, a po završetku ovih aktivnosti uslijediće procjena eventualne štete.
Naglašeno je da se sve aktivnosti sprovode u skladu sa važećim propisima iz oblasti rudarstva i zaštite na radu, uz stalni nadzor rudarskih i nadležnih institucija.
