U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

SRNA

04.01.2026

14:40

1
У клизишту оштећена рударска опрема: Огласили се из РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Na površinskom kopu "Ugljevik Istok jedan" u klizištu je oštećena rudarska oprema - bager, ali tom prilikom niko nije povrijeđen, saopšteno je iz preduzeća Rudnik i termoelektrana RiTE "Ugljevik".

Kako se navodi ovaj vanredni događaj se desio danas u jutarnjim časovima tokom treće smjene.

Prema dosadašnjim procjenama, presudan uticaj na nastanak klizišta imala je složena geološka i tektonska građa ležišta.

Ovi faktori, u kombinaciji sa nepovoljnim vremenskim uslovima, doveli su do aktiviranja klizišta.

Iz RiTE "Ugljevik" navode da su preduzete sve neophodne hitne mjere s ciljem zaštite ljudi, opreme i radnog prostora.

Zona klizišta je obezbijeđena, uspostavljen je neprekidan nadzor terena, a svi radovi u ugroženom području su privremeno obustavljeni.

Обрушила се стијена-04012026

Društvo

Stijena se obrušila na putu Sarajevo-Pale

Stručne službe Rudnika sprovode detaljnu analizu geotehničkih uslova na terenu radi utvrđivanja uzroka nestabilnosti i definisanja odgovarajućih mjera za stabilizaciju klizišta.

Nakon toga pristupiće se planskom i kontrolisanom podizanju bagera i njegovom izmještanju na bezbjednu lokaciju, a po završetku ovih aktivnosti uslijediće procjena eventualne štete.

Naglašeno je da se sve aktivnosti sprovode u skladu sa važećim propisima iz oblasti rudarstva i zaštite na radu, uz stalni nadzor rudarskih i nadležnih institucija.

RiTE Ugljevik

klizište

