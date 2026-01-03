Vjerovali ili ne - U Trebinju postoji groblje kućnih ljubimca

Vjerovali ili ne u Trebinju postoji pravo pravcato groblje kućnih ljubimaca. U kršu i kamenjaru zatičemo nevjerovatnu sliku koja mnogo toga govori. Govori o ljudima ali i o vjerovanju da je pas čovjekov najbolji prijatelj.

Kolika može biti ljubav prema kućnim ljubimcima dokaz je i ova slika. Neki su ovdje napravili prave kosturnice a neki su podigli i spomenike.

Cezar, Papi, Maks, Fidel, Tedi, Neo samo su neki od ljubimaca koji ovdje počivaju. Mermerne ploče, izlivene kosturnice, natpisi, grobovi od kamena svega ovdje ima. Ima i onih koji očigledno često svrate, pa na grobu ostave i plišane igračke. Groblje je uredno.

Trebinjsko groblje kućnih ljubimaca nalazi se odmah u podnožju planine Leotar. Sa ovoga mjesta proteže se pogled na cijelo Trebinje.

U Trebinju malo ko zna da ovako nešto i postoji, pa čak ni oni najveći ljubitelji životinja. Kažu nam da su pozitivno iznenađeni, jer su do sada nailazili na neadekvatne primjere zbrinjavanja uginulih životinja. Za neke je ovo morbidno za neke smiješno, no ipak većini je lijepo.