Stara i dotrajala vodovodna mreža u Bileći dolazi na naplatu. Crkavaju pumpe, pucaju i cijevi.

Pukla je jedna tik ispod vulkanizerske radnje i gotovo pola Bileće ostavila bez vode. Iako žedan, Draženu Dunđeru nije smetalo da ospe drvlje i kamenje. Posebno je kivan na vlasnika vulkanizerske radnje.

''Oko 500 kuća je ostalo bez vode. I nije problem što je cijev pukla nego što je ozidao nelegalni objekat, i sad ne mogu mašine da priđu da otklone kvar. Epidemija vlada, i mala djeca i starije obose, svi su bez vode'', rekao je Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini opštine Bileća.

Da ima problema na vodovodnoj mreži priznaje i načelnik Bileće. Gubici su ogromni, čak i oko 80%. Parežanin još kaže da je upoznat sa prijavama mještana Jezerina, poziva nadležne da reaguju.

I stručne inspekcije i svi ostali treba da izađu na teren po prijavama. Koliko ja znam taj objekat je legalan, u katastru je upisan. Taj dio gdje se desila pucanje cijevi je navodno, opet se ograđujem, ispod te nastrešnjice, objekat koji je privremenog karaktera a valjda po pravilu može tu da bude vodovodna cijev.

Ipak, Dunđer kaže da će mještani Jezerina pravdu potražiti na sudu.

''Mještani su mi jutros saopštili telefonskim razgovorom da će se tražiti prava da sudu. Opštini je utoman toliko vremena da se obraća, podnose se peticije pišu se zahtjevi, ali opština slijepo to gleda'', kazao je Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini opštine Bileća.

Odgovor da li ovaj objekat koji se nalazi iznad glavne vodovodne mreže usporavao sanaciju kvara nismo uspjeli da dobijemo od direktora bilećkog vodovoda Marka Tamindžića. U telefonskom pozivu nam je rekao da su ekipe odmah bile na terenu i da je kvar tokom dana saniran.