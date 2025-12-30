Logo
Large banner

Dotrajala vodovodna mreža u Bileći dolazi na naplatu

Izvor:

Teodora Bjelogrlić

30.12.2025

19:55

Komentari:

0
Дотрајала водоводна мрежа у Билећи долази на наплату
Foto: ATV

Stara i dotrajala vodovodna mreža u Bileći dolazi na naplatu. Crkavaju pumpe, pucaju i cijevi.

Pukla je jedna tik ispod vulkanizerske radnje i gotovo pola Bileće ostavila bez vode. Iako žedan, Draženu Dunđeru nije smetalo da ospe drvlje i kamenje. Posebno je kivan na vlasnika vulkanizerske radnje.

''Oko 500 kuća je ostalo bez vode. I nije problem što je cijev pukla nego što je ozidao nelegalni objekat, i sad ne mogu mašine da priđu da otklone kvar. Epidemija vlada, i mala djeca i starije obose, svi su bez vode'', rekao je Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini opštine Bileća.

Мирослав Суџум

Gradovi i opštine

Sudžum za ATV nakon ostavke: Umorio sam se

Da ima problema na vodovodnoj mreži priznaje i načelnik Bileće. Gubici su ogromni, čak i oko 80%. Parežanin još kaže da je upoznat sa prijavama mještana Jezerina, poziva nadležne da reaguju.

I stručne inspekcije i svi ostali treba da izađu na teren po prijavama. Koliko ja znam taj objekat je legalan, u katastru je upisan. Taj dio gdje se desila pucanje cijevi je navodno, opet se ograđujem, ispod te nastrešnjice, objekat koji je privremenog karaktera a valjda po pravilu može tu da bude vodovodna cijev.

Ipak, Dunđer kaže da će mještani Jezerina pravdu potražiti na sudu.

bileća

Gradovi i opštine

U Bileći potrebna rekonstrukcija vodovodne mreže

''Mještani su mi jutros saopštili telefonskim razgovorom da će se tražiti prava da sudu. Opštini je utoman toliko vremena da se obraća, podnose se peticije pišu se zahtjevi, ali opština slijepo to gleda'', kazao je Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini opštine Bileća.

Odgovor da li ovaj objekat koji se nalazi iznad glavne vodovodne mreže usporavao sanaciju kvara nismo uspjeli da dobijemo od direktora bilećkog vodovoda Marka Tamindžića. U telefonskom pozivu nam je rekao da su ekipe odmah bile na terenu i da je kvar tokom dana saniran.

Podijeli:

Tagovi:

Bileća

Voda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Gradovi i opštine

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

1 d

0
Билећани празничну бајку направили својим рукама

Gradovi i opštine

Bilećani prazničnu bajku napravili svojim rukama

2 d

0
Мидораг Парежанин

Republika Srpska

Parežanin: Sramna i besmislena odluka CIK-a

5 d

1
Данас комеморација војводи Славку Алексићу

Društvo

Danas komemoracija vojvodi Slavku Aleksiću

1 sedm

1

Više iz rubrike

Гацко: Усвојен рекордни буџет без расправе, oпозиција без амандмана

Gradovi i opštine

Gacko: Usvojen rekordni budžet bez rasprave, opozicija bez amandmana

7 h

0
Бијељина прелази на привремено финансирање

Gradovi i opštine

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

8 h

0
Општина у Српској донијела одлуку: 1.500 КМ за сваку бебу рођену у 2026. години

Gradovi i opštine

Opština u Srpskoj donijela odluku: 1.500 KM za svaku bebu rođenu u 2026. godini

1 d

0
Прослављена дјечија Нова година у Приједору

Gradovi i opštine

Proslavljena dječija Nova godina u Prijedoru

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner