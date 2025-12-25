Parežanin: Sramna i besmislena odluka CIK-a

Načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin nazvao je sramnom i besmislenom odluku Centralne izborne komisije /CIK/ BiH da ponovi prijevremene predsjedničke izbore na 136 biračkih mjesta u Republici Srpskoj.

Parežanin je rekao da će u Bileći izbori biti ponovljeni na jednom izbornom mjestu u selu Vranjska, ali da je iznenađen time jer je sve bilo regularno sprovedeno, naglasivši da je prije nekoliko dana u kontaktima Opštinske izborne komisije sa CIK-om rečeno da je sve u redu.

On je naveo da su izbori poništeni na jednom izbornom mjestu i da je to navodno vezano za falsifikovanje potpisa, te će zato samo na tom mjestu i biti ponovljeni.

Dodao je i da još nije poznato kada će to biti.

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH donijela je juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na koju postoji mogućnost žalbe.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.