Đurđević: CIK udario na izbornu volju građana, pobijedićemo

Izvor:

SRNA

25.12.2025

09:43

Komentari:

1
Ђурђевић: ЦИК ударио на изборну вољу грађана, побиједићемо
Foto: Ustupljena fotografija

Odluka Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore na 136 biračkih mjesta, i to gotovo isključivo tamo gdje je Siniša Karan ostvario ubjedljivu pobjedu, predstavlja otvoreni i brutalni udar na izbornu volju građana Republike Srpske, ocijenio je član Predsjedništva SNSD-a Aleksandar Đurđević.

- Ova odluka nije pravna, već isključivo politička. Ona je kulminacija vještački proizvedene postizborne krize, koja traje od izborne noći, sa jednim jedinim ciljem, a to je da se poništi jasna i čista pobjeda našeg kandidata i da se političkim inženjeringom promijeni ono što su građani već odlučili - izjavio je Đurđević.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Hapšenje po Centralnoj potjernici u Banjaluci

Ističući da je CIK udario na izbornu volju građana Republike Srpske, on je poručio da će SNSD pobijediti još ubjedljivije na ponovljenim izborima.

Đurđević navodi da je izborni proces sproveden na 2.164 biračka mjesta, a da je CIK imenovao predsjednike biračkih odbora i u potpunosti rukovodio kompletnim procesom.

- U takvim okolnostima, priče o "masovnim nepravilnostima" djeluju kao providno i neuspješno opravdanje poraza - ocijenio je on.

Posebno je indikativno, ukazuje Đurđević, da je u cijeloj Republici Srpskoj podneseno svega desetak prigovora, da su sva ponovna brojanja dala gotovo identične rezultate kao i oni saopšteni izborne večeri, ali da se ipak pristupa najdrastičnijoj mjeri, poništavanju izbora, i to selektivno, samo tamo gdje je Karan ubjedljivo pobijedio.

njemacka zastava

Svijet

Njemački izvoz na ivici ponora

Uz ocjenu da se isti scenario ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus - 2018, 2022. i sada, Đurđević kaže da opozicija priznaje samo ona biračka mjesta na kojima je pobijedila, a sva ostala proglašava spornim.

- Nažalost, CIK u tome sve češće preuzima ulogu političkog saučesnika, a ne nezavisnog izbornog organa - istakao je Đurđević.

On je naveo da posebno zabrinjava činjenica da su članovi CIK-a imenovani mimo zakonom propisane procedure i da su otvoreno stranački angažovani, iako zakon jasno zabranjuje takav status, što otvara i pitanje legaliteta svih odluka koje donose.

бојан ивановић

Republika Srpska

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

- Ovo što danas gledamo je pokušaj prekrajanja izborne volje naroda Republike Srpske, ali moraju znati da volju naroda neće moći poništiti nijednom odlukom, ponavljanjem izbora ni pritiskom - poručio je Đurđević.

Aleksandar Đurđević

CIK BiH

Komentari (1)
