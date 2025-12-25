Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da, poništavanjem rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na više od 50 glasačkih mjesta na području tog grada, neko želi da promijeni izbornu volju građana.

Očigledno je, dodao je Ivanović, da neko želi da podijeli biračko tijelo i da umanji izborni kapacitet građana, koji su opredjeljeni za jaku i stabilnu Republiku Srpsku.

Ivanović je podsjetio da je Centralna izborna komsija /CIK/ od 85 biračkih mjesta na području Zvornika - poništila izbore na 52, što je, kako je naglasio, više nego simptomatično, ocjenjujući da je na djelu udar na izbornu volju građana.

- CIK je poništio sva biračka mjesta na kojima je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan u prednosti, dok je na ostalim mjestima, na kojima se ne ponavljaju izbori pobijedio kandidat SDS-a Branko Blanuša - rekao je Ivanović za Srnu.

Ističući da se grad Zvornik nakon svakih izbora – opštinskih ili opštih, targetira i neopravdano napada, Ivanović je napomenuo da svi dosadašnji izborni rezultati od 2007. godine pokazuju da su u ovom gradu sprovođeni demokratski ibori na kojima nije bilo primjedaba, kao što nije bilo primjedaba ni na ove prijevremene, ali se naknadno pojave kritičari koji žele da izazivaju sumnju u demokratičnost izbornog procesa.

- Ostaje da dalje radimo na razvoju izborne demokratije i kada bude određen termin za ponovljene izbore - građani će izaći i opet će Karan pobijediti jer će birači potvrditi izborni rezultat ostvaren 23. novembra - istakao je Ivanović.

CIK BiH je donio juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.