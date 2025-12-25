Logo
Large banner

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

Izvor:

SRNA

25.12.2025

09:30

Komentari:

0
Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da, poništavanjem rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na više od 50 glasačkih mjesta na području tog grada, neko želi da promijeni izbornu volju građana.

Očigledno je, dodao je Ivanović, da neko želi da podijeli biračko tijelo i da umanji izborni kapacitet građana, koji su opredjeljeni za jaku i stabilnu Republiku Srpsku.

Полиција-ноћ

Hronika

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

Ivanović je podsjetio da je Centralna izborna komsija /CIK/ od 85 biračkih mjesta na području Zvornika - poništila izbore na 52, što je, kako je naglasio, više nego simptomatično, ocjenjujući da je na djelu udar na izbornu volju građana.

- CIK je poništio sva biračka mjesta na kojima je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan u prednosti, dok je na ostalim mjestima, na kojima se ne ponavljaju izbori pobijedio kandidat SDS-a Branko Blanuša - rekao je Ivanović za Srnu.

Ističući da se grad Zvornik nakon svakih izbora – opštinskih ili opštih, targetira i neopravdano napada, Ivanović je napomenuo da svi dosadašnji izborni rezultati od 2007. godine pokazuju da su u ovom gradu sprovođeni demokratski ibori na kojima nije bilo primjedaba, kao što nije bilo primjedaba ni na ove prijevremene, ali se naknadno pojave kritičari koji žele da izazivaju sumnju u demokratičnost izbornog procesa.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

- Ostaje da dalje radimo na razvoju izborne demokratije i kada bude određen termin za ponovljene izbore - građani će izaći i opet će Karan pobijediti jer će birači potvrditi izborni rezultat ostvaren 23. novembra - istakao je Ivanović.

CIK BiH je donio juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Шминка

Stil

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Podijeli:

Tagovi:

Zvornik

Gradonačelnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију

Hronika

Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

4 h

0
На шта грађани највише новца троше

Društvo

Na šta građani najviše novca troše

4 h

0
Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Region

Pokosio ženu na pješačkom prelazu i pobjegao

4 h

0
Поклони

Savjeti

Upakujte profesionalno poklon pomoću daske za peglanje (VIDEO)

4 h

0

Više iz rubrike

Састанак владајуће коалиције, потом и сједница Извршног комитета СНСД-а

Republika Srpska

Sastanak vladajuće koalicije, potom i sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

5 h

5
Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić danas podnosi žalbu na odluku CIK-a

6 h

3
Горан Селак министар правде Републике Српске

Republika Srpska

Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

15 h

2
ЦиК БиХ пробудила инат

Republika Srpska

CiK BiH probudila inat

18 h

13
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner