Pokosio ženu na pješačkom prelazu i pobjegao

Žena je prebačena u bolnicu nakon što ju je na pješačkom prelazu u Križevcima nepoznati vozač udario kolima i pobjegao, a policija moli za pomoć kako bi bio pronađen.

Iz Policijske uprave Križevačko-koprivničke navode da se nezgoda u kojoj je 64-godišnjakinja teško povrijeđena dogodila juče u 16.20 časova na pješačkom prelazu.

Nakon što je prouzrokovao nezgodu, vozač je pobjegao, a nije obavijestio policiju niti pružio pomoć teško povrijeđenoj ženi.

"Policija traga za vozačem i moli građane za pomoć", dodaje se u saopštenju iz ove uprave.

Iz policije napominju da je na vozilu koje je učestvovalo udesu, vjerovatno, oštećeno prednje desno svjetlo.