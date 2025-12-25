Pokosio ženu na pješačkom prelazu i pobjegao

Izvor:
SRNA
25.12.2025
08:52
Žena je prebačena u bolnicu nakon što ju je na pješačkom prelazu u Križevcima nepoznati vozač udario kolima i pobjegao, a policija moli za pomoć kako bi bio pronađen.
Iz Policijske uprave Križevačko-koprivničke navode da se nezgoda u kojoj je 64-godišnjakinja teško povrijeđena dogodila juče u 16.20 časova na pješačkom prelazu.
Nakon što je prouzrokovao nezgodu, vozač je pobjegao, a nije obavijestio policiju niti pružio pomoć teško povrijeđenoj ženi.
"Policija traga za vozačem i moli građane za pomoć", dodaje se u saopštenju iz ove uprave.
Iz policije napominju da je na vozilu koje je učestvovalo udesu, vjerovatno, oštećeno prednje desno svjetlo.
