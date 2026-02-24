Logo
Imaš želju postati pilot? Konkurs traje do kraja sedmice!

ATV

24.02.2026

09:35

Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

Konkurs traje do kraja ove sedmice. Pozvao bih sve zainteresovane učenike završnih godina, djevojke i mladiće ako imaju želju i volju da postanu piloti da se prijave na konkurs, kaže Boban Kusturić, načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske

"Konkurs traje do kraja ove sedmice. Pozvao bih sve zainteresovane učenike završnih godina, djevojke i mladiće ako imaju želju i volju da se prijave na konkurs. Uprava za vazduhoplovstvo je obezbijedila uslove, mi smo sada u fazi nabavke još dva nova helikoptera. Trenutno u Upravi je zaposleno 14 pilota", kaže Boban Kusturić, načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske.

Kusturović pojašnjava da zahvaljujući rukovodstvu Srbije i ljudima sa Vojne akademije omogućeno slanje naših ljudi na Vojnu akademiju Vojske Srbije.

"Poučen iskustvom i svim onim do sada definitivno je taj Univerzitet odbrane Vojske Srbije odnosno vazduhoplovna Vojna akademija bila i ostala jedna od institucija koje definitivno znala da izrodi najbolje kadrove. Mi jednostavno nećemo da mijenjamo to i iz tog razloga smo se odlučili da pozovemo mlade ljude koji imaju želju da postanu piloti", kaže Kusturić.

Društvo

Počinje obuka pilota na banjalučkom "Aerodromu"

Nakon završetka Vojne akademije dolaze na obuku u Upravu za vazduhoplovstvo i nakon čega postaju civilni piloti, kaže Kusturić i dodaje da je jedna od najvažnijih stvari je posjedovanje psiho-fizičkih sposobnosti.

Opšti uslovi konkursa su:

1. da su državljani Republike Srpske, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske,

2. da su zdravstveno sposobni za školovanje,

3. da su ostvarili najmanje dobar uspjeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku),

4. da imaju minimalno vrlodobru ocjenu iz vladanja tokom školovanja,

5. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,

6. da mu pravosudnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnoh materija,

7. da nije kažnjen za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova,

8. da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova i

9. da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

Dok su posebni uslovi:

1. da su rođeni 2004. godine ili kasnije;

2. da su završili četvorogodišnju srednju školu, odnosno da pohađaju IV razred srednje

škole.

Sve potrebne informacije možete pronaći ovdje.

Piloti

Vojska Srbija

Uprava za vazduhoplovstvo

Republika Srpska

konkurs

