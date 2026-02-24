Orban: Nije u interesu Evrope da Ukrajina ima vojsku od 800.000 vojnika

Premijer Mađarske Viktor Orban upozorio je da su ekstremno opasni planovi da se u Ukrajini naoruža vojska od 800.000 vojnika, istakavši da to nije u interesu Evrope.

- Ono što se trenutno dešava u Ukrajini ekstremno je opasno i to se mora otvoreno reći. U Ukrajini sada žele da naoružaju i održe vojsku od 800.000 vojnika evropskim novcem. Nije u našem interesu da se održava vojska od 800.000 vojnika pod ukrajinskom komandom u našem susjedstvu - naveo je Orban u video-snimku objavljenom na "Iksu".

Orban je izjavio da nije saglasan sa tvrdnjama Brisela da je održavanje i naoružavanje ukrajinske vojske "neophodno zbog Rusa", uz napomenu da je u interesu Evrope da se postigne sporazum sa Rusijom, da se potpiše mirovni sporazum i da se ograniči broj ruskih vojnika blizu ukrajinske teritorije, ali i broj ukrajinskih vojnika u Ukrajini.

🪖 Ukraine’s demand: Europe financing an 800,000-strong army under Ukrainian command.



❌ This is dangerous. Europe must not fund a massive military build-up on its borders. That path leads to an arms race, higher costs for families, and growing insecurity. Hungary’s priority is… pic.twitter.com/YmtD455lbL — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 24, 2026

- Hajde da to smanjimo. U suprotnom, naći ćemo se u velikoj trci u naoružanju, sve ćemo potrošiti na naoružavanje. Jer ako vaš susjed poveća svoju vojnu silu, morate da učinite isto kako biste se branili ako stvari pođu naopako. To će nas mnogo koštati - rekao je Orban.

Prema njegovim riječima, u interesu Evrope je da se izbjegne trka u naoružanju i da se spriječi stvaranje velikih oružanih snaga protiv kojih Mađarska ili ne bi mogla da se brani ili bi mogla to da učini, ali uz velike poteškoće.

- Zato naš pristup nije kao evropski, koji je da se nastavi rat, već je naš pristup da se rat mora završiti - zaključiuo je Orban.