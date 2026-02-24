Velika Britanija i Francuska se spremaju da naoružaju Ukrajinu nuklearnim oružjem, obavila je Spoljna obaveštajna služba Rusije.

- Britanija i Francuska se spremaju da naoružaju Kijev nuklearnom bombom ili bar prljavom bombom - ističe se u saopštenju.

London i Pariz su svjesni da se time krši Sporazum o nuklearnom naoružanju i zato žele da zamaskiraju predaju nuklearne bombe time kao da Ukrajina sama radi na tome, ističe se.

Njemačka je, kako se navodi, odbila da učestvuje u toj avanturi.

Kako se navodi, Pariz i London su svjesni da razvoj situacije ne ostavlja nikakve šanse za pobjedu nad ruskom vojskom.

- Maksimalno opasni planovi Londona i Pariza govore o tome da gube osjećaj za realnost - ističe se u saopštenju.

U vojnim i diplomatskim krugovima u Velikoj Britaniji i Francuskoj ima dosta razumnih ljudi koji su svjesni opasnost djelovanja svojih lidera po čitav svijet, navodi Spoljna obaveštajna služba Rusije.

- London i Pariz se uzalud nadaju da će izbjeći odgovornost za planove da snabdijevaju Ukrajinu nuklearnim oružjem, tajna će biti otkrivena - navodi se u izveštaju.